وزيرة ألمانية: يجب الاعتراف بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كأساس للجوء في ألمانيا

هامبورغ: دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية لتكافؤ الفرص في ولاية شليسفيج هولشتاين الألمانية، أميناتا توريه، إلى الاعتراف غير المقيد بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كأساس للجوء في ألمانيا، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ”، اليوم الأربعاء.

وقالت توريه للصحيفة، في مقابلة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مسبقاً: “إذا أرادت الحكومة الاتحادية تنفيذ اتفاقية إسطنبول بشأن العنف ضد المرأة دون قيد أو شرط، فإن هذا يعني أنه يجب الآن إيلاء مزيد من الاهتمام لحقوق النساء والفتيات اللاجئات، ويجب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كأساس للجوء”، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون النساء والفتيات على دراية أفضل بحقوقهن.

وأضافت توريه أن “مجرد حقيقة أن العديد من المتضررات لا يعرفن حقوقهن بالضبط، أو لا يجرؤن على معالجة القضية علانية يمكن أن يقلل من فرصهن في إجراءات اللجوء.. لذلك، يجب تدريب موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بشكل خاص لمعالجة وضع طالبات اللجوء بحساسية”.

(د ب أ)