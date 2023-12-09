وزيرة إسبانية تدين موقف أوبك بشأن الوقود الأحفوري وتصفه بـ”المثير للاشمئزاز”

دبي: نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية السبت بموقف منظمة أوبك الذي وصفته بأنه “مثير للاشمئزاز” بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل “استباقي” أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وقالت تيريزا ريبيرا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي “أعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز أن تعارض دول أوبك وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون” فيما يتعلق بالمناخ.

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) “بإلحاح” أعضاء المنظمة وشركاءها إلى “الرفض الاستباقي” لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي، بحسب رسالة اطّلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.

وقالت تيريزا ريبيرا للصحافيين “سينضم الاتحاد الأوروبي مع العديد من البلدان الأخرى، وهي تشكل أغلبية كبيرة من الأطراف في هذا المؤتمر، لضمان توصلنا إلى نتيجة ذات مغزى ومثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة، مع ضمان حصول الجميع على الطاقة”.

يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع عودة الوزراء اعتبارًا من السبت لمحاولة كسر الجمود في المفاوضات التي تعد مسألة الوقود الأحفوري مركزية فيها. فالفحم والنفط والغاز هي من الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري.

وقال وزير البيئة الكندي الذي يضطلع بدور رئيسي في مناقشات مؤتمر الأطراف السبت إنه “واثق” من أن النص النهائي للمؤتمر سيتناول الوقود الأحفوري، في حديث مع وكالة فرانس برس.

(أ ف ب)