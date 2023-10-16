وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو في “الجنائية الدولية”- (صور وفيديو)

أنقرة: طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

واتهمت بلارا في رسالة مصورة “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل” في قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة إلموندو.

وقالت بيلارا إن “دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة” منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ولفتت إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، وانتهاكا للقانون الدولي.

كما لفتت إلى أن “هجمات حماس ضد المدنيين الإسرائيليين” لا يمكن أن تكون ذريعة “للجرائم” التي ترتكبها إسرائيل.

ودعت الحزب الاشتراكي الإسباني المكلف بتشكيل الحكومة، للعمل سويا من أجل تقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “جرائم الحرب” المسندة لنتنياهو.

Ione Pellara, Minister of Social Rights in Spain 🇪🇸:

Genocide is planned Spain 🇪🇸 🇪🇸 pic.twitter.com/AYY8st0zFF — نَّ (@im_fossil) October 16, 2023

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp — Ione Belarra (@ionebelarra) October 16, 2023

Las calles de Madrid se han llenado hoy de dignidad para pedir el fin del genocidio planificado del Estado de Israel sobre los palestinos y palestinas en la franja de Gaza. Palestina libertad. 🇵🇸 pic.twitter.com/e99iAvKBqw — Ione Belarra (@ionebelarra) October 15, 2023

(الأناضول)