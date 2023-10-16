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وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو في “الجنائية الدولية”- (صور وفيديو)

منذ 13 دقيقة

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أنقرة: طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

واتهمت بلارا في رسالة مصورة “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل” في قطاع غزة، حسبما نقلت صحيفة إلموندو.

وقالت بيلارا إن “دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة” منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

ولفتت إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب عبر قصف السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، وانتهاكا للقانون الدولي.

كما لفتت إلى أن “هجمات حماس ضد المدنيين الإسرائيليين” لا يمكن أن تكون ذريعة “للجرائم” التي ترتكبها إسرائيل.

ودعت الحزب الاشتراكي الإسباني المكلف بتشكيل الحكومة، للعمل سويا من أجل تقديم التماس للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في “جرائم الحرب” المسندة لنتنياهو.

(الأناضول)

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