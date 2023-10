وزيرة إسبانية: قطع الاتصالات عن غزة هدفه “الإفلات من العقاب”

إسطنبول: قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الجمعة، إن “قطع إسرائيل الاتصالات عن غزة هدفه ارتكاب المزيد من الفظائع والإفلات من العقاب”.

وكتبت بيلارا، على حسابها عبر منصة “إكس”: لقد “قامت إسرائيل بقطع كافة الاتصالات عن قطاع غزة. والهدف واضح، وهو أنها تسعى إلى الإفلات من العقاب لارتكاب المزيد من الفظائع”.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية” دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

(الأناضول)

Israel has cut off all communications in the Gaza Strip. The objective is clear; they want even more impunity to commit the worst atrocities. The response of people in our countries must be massive. Not with our silence, not in our name.

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 27, 2023