وزيرة إسرائيلية تدعو لتوسيع حرب غزة ولو هددت حياة الأسرى

القدس: دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الاثنين، إلى توسيع الهجوم العسكري على قطاع غزة حتى لو هدد حياة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وقالت ستروك من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف لإذاعة “كول بيراما” المحلية: “هناك منطقة بأكملها (لم تحددها)، حوالي 25 بالمئة كما حددها رئيس أركان الجيش (إيال زامير)، صُنفت على أنها ممنوعة المساس بسبب وجود الرهائن (الأسرى)، لكن لا يمكن كسب الحرب بهذه الطريقة، هذا غير منطقي”.

ودعت إلى شن “معركة حاسمة” في مناطق قطاع غزة التي تجنبها الجيش الإسرائيلي بسبب تقديرات بوجود الأسرى الإسرائيليين فيها.

وعندما سُئلت عما إذا كانت مثل هذه العملية قد تؤدي إلى إيذاء الأسرى أو قتلهم، أجابت ستروك: “يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك، لكن هذا وارد. نعم، وارد”.

(وكالات)