وزيرة إسرائيلية تستعرض الجسر البري من الهند مرورا بالإمارات للالتفاف على حصار الحوثيين- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

استعرضت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، رحلتها إلى ميناء موندرا في الهند، الذي تخرج منه البضائع إلى دولة الاحتلال مرورا بعدة دول عربية.

ونشرت الوزيرة مقطع فيديو خلال تواجدها في الميناء الذي قالت إنه الأكبر في الهند، واستعرضت حاويات البضائع الذاهبة إلى الإمارات، ومن ثم إلى إسرائيل عبر الطريق البري وفق قولها.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل “التحديات” التي فرضت على إسرائيل بسبب الحرب، وقالت إن الحوثيين تعرضوا للسفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر.

وأوضحت أن البضائع تخرج من ميناء موندرا عبر البحر إلى الإمارات، ومن ثم تنقل برا بالشاحنات إلى السعودية والأردن وصولا إلى إسرائيل.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

من الهند إلى الامارات الى إسرائيل وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيڤ ذهبت إلى الهند للإطمئنان على الطريق البري الواصل بين الهند إلى الإمارات ثم إسرائيل. تصرح بشكل واضح أن هذا الطريق البري هو بديل للطريق البحري بعد هجمات الحوثيين. pic.twitter.com/I2iREo3p8v — اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) February 14, 2024

وكانت القناة 13 العبرية، قد نشرت في وقت سابق تقريرا مثيرا عن الجسر التجاري البري الذي يبدأ من الإمارات مرورا بالسعودية ثم الأردن وصولا لإسرائيل، وذلك للاتفاف على الحصار البحري الذي ضربه الحوثيون في البحر الأحمر، حيث يستهدفون السفن المتوجهة إلى دولة الاحتلال.

ووصفت القناة هذا الأمر بأنه “مهم ومغيّر للمعادلة، ويقوم على تغيير الواقع”، وقالت إنه “افتتاح هادئ وسري لخط تجاري جديد يلتف حول الحوثيين، ويعمل بكامل طاقته”.