وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تتعرض للسرقة في واشنطن

واشنطن- “القدس العربي”: أفاد مسؤول أمريكي بأن محفظة وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، سُرقت مساء الأحد أثناء وجودها في أحد المطاعم وسط مدينة واشنطن. وكانت المحفظة تحتوي على 3 آلاف دولار نقدًا، إلى جانب شارة الدخول الخاصة بها.

وصرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة الوزيرة، لشبكة “نيوزنايشن”، بأن نويم كانت تتناول العشاء حين سرق لص المحفظة التي كانت تحتوي أيضًا على جواز سفرها، ورخصة القيادة، وعدد من الشيكات الفارغة، بالإضافة إلى مفاتيحها الشخصية.

وأوضحت ماكلولين أن الوزيرة كانت تحتفل بعيد الفصح رفقة عائلتها، وهو ما يفسّر وجود هذه الأغراض معها.

وأضافت “كانت النقود بحوزتها لأنها تولّت استضافة أفراد عائلتها، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، وتكفّلت بمصاريف الأنشطة والعشاء وهدايا عيد الفصح.”

وأشارت شبكة CNN، التي كانت أول من نقل الخبر، إلى أن اللص استولى كذلك على حقيبة تحتوي على أدوية ومستحضرات تجميل تخص الوزيرة.

من جهته، أفاد مسؤول أمني بأن جهاز الخدمة السرية راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، حيث أظهرت اللقطات رجلًا أبيض مجهول الهوية، كان يرتدي كمامة، وهو يسرق حقيبة الوزيرة قبل أن يغادر المكان.