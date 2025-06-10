وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تصف لوس أنجلوس بـ”مدينة المجرمين” .. وبرلمانية ديمقراطية تعتبر تحركات ترامب جرائم تستوجب العزل

واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن لوس أنجلوس أصبحت “مدينة للمجرمين”، منتقدة بشدة تعامل عمدة المدينة كارين باس (ديمقراطية) وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) مع الاحتجاجات المستمرة ضد مداهمات إدارة الرئيس دونالد ترامب للهجرة.

وقالت نويم، خلال ظهورها مساء الإثنين في برنامج “هانيتي” على قناة فوكس نيوز: “اليوم، كان لدينا أكثر من 400 إلى 500 هدف نلاحقهم، وهم أعضاء معروفون في عصابات بمدينة لوس أنجلوس كانوا يرتكبون انتهاكات ضد الناس لسنوات، ولم يفعل جافين نيوسوم شيئًا حيال ذلك، ولم تفعل عمدة المدينة باس شيئًا أيضًا.”

وأضافت: “والآن تعقد باس مؤتمرات صحافية وتتحدث عن حق الناس في الاحتجاج السلمي، وأن المدينة (مدينة للمهاجرين)، لكنها ليست مدينة للمهاجرين، بل مدينة للمجرمين لأنها حمتهم لسنوات عديدة”.

وتأتي تصريحات نويم في وقت أعلن فيه الرئيس ترامب نشر 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 4000 جندي، بحسب تصريحات نيوسوم.

وقال ترامب إن نشر قوات الحرس الوطني ضروري للتعامل مع العنف، بعد اشتباك المتظاهرين مع سلطات إنفاذ القانون خلال احتجاجاتهم على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المكثفة التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة.

كما نشر البنتاغون نحو 700 من مشاة البحرية في لوس أنجلوس لحماية المباني والمسؤولين الفيدراليين.

وتعرّضت تحركات ترامب لانتقادات من نيوسوم والمدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا (ديمقراطي)، الذي رفع دعوى قضائية ضد الإدارة يوم الإثنين بشأن قرار إرسال الحرس الوطني، واصفًا إياه بأنه “استيلاء غير مسبوق على السلطة”.

وقالت نويم مساء الإثنين: “نحن نأتي ونفعل ما قال الرئيس إنه سيفعله، ما يسمح للناس بالعيش في مجتمع آمن مرة أخرى. سنستخدم السلطة التي يتمتع بها كرئيس للولايات المتحدة لتنفيذ هذه العمليات.”

وأضافت “كلما زاد استخدام العنف ضد سلطات إنفاذ القانون، سنردّ عليهم بقوة أكبر من أي وقت مضى.”

وفي سياق متصل، قالت النائبة الديمقراطية يفيت كلارك من نيويورك، رئيسة كتلة الكونغرس السوداء، يوم الثلاثاء، إن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال حرس وطني ومشاة بحرية إلى لوس أنجلوس ردًا على الاحتجاجات تصل إلى مستوى الجرائم التي تستوجب العزل.

وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة اعتراضًا على عمليات المداهمة الفيدرالية لمواقع العمل التي تستهدف المهاجرين.

وأدلت كلارك بتصريحاتها خلال مؤتمر صحافي مشترك لثلاث كتل نيابية (الكتلة السوداء، والكتلة اللاتينية، وكتلة الآسيويين الأمريكيين)، عُقد لمناقشة تحركات ترامب الأخيرة حول هذه الاحتجاجات.

وعندما سُئلت من قبل أحد الصحافيين إذا كانت تعتقد أن تحركات ترامب في لوس أنجلوس تندرج ضمن الجرائم التي تستوجب العزل، أجابت: “نعم، أعتقد ذلك بالتأكيد، وسنتعامل مع ذلك حين يحين الوقت.”

ونقلت صحيفة NBC News عن كلارك قولها إن “هذا الرئيس قد تجاوز الخطوط الحمراء”، ووصفت قرار ترامب نشر مشاة البحرية في لوس أنجلوس بأنه “إهدار لأموال دافعي الضرائب.”

وقبل يوم من المؤتمر الصحافي، أصدرت كلارك بيانًا وصفت فيه نشر مشاة البحرية بأنه “تصعيد استبدادي لم يشهد له مثيل في تاريخ أمريكا.”

وقالت كلارك: “بدأ كل هذا باحتجاجات سلمية ضد اختطاف جيراننا المهاجرين بطرق لا إنسانية. وكانت شرطة لوس أنجلوس قد سيطرت إلى حد كبير على الوضع قبل أن يزيد الأمر سوءًا بتدخل الحرس الوطني الذي استولى عليه الرئيس بشكل غير قانوني”.

وأضافت: “والآن، تحت ذريعة سحق الفوضى التي هو من صنعها، أمر الرئيس 700 من مشاة البحرية النشطين بالقيام بمهام إنفاذ القانون، وهو أمر لا يملكون الحق القانوني أو الأخلاقي للقيام به.”

وقد أطلق اثنان من نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب هذا العام جهودًا لعزل ترامب، إلا أنها لم تحقق زخمًا بين غالبية الديمقراطيين.

وكان ترامب قد تعرّض لعمليتي عزل من قبل مجلس النواب خلال ولايته الأولى، لكنه نال البراءة في كلا الحالتين من قبل مجلس الشيوخ. ويُذكر أن كلا المجلسين في الكونغرس تحت سيطرة الحزب الجمهوري حاليًا.