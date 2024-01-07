وزيرة الخارجية: ألمانيا مستعدة للسماح ببيع مقاتلات يوروفايتر للسعودية 

القدس: أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الأحد استعداد بلادها للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز يوروفايتر للسعودية، في حين كان فيتو ألماني يعوق عقدا أبرِم قبل سنوات عدة.
وقالت بيربوك للصحافة خلال زيارتها إسرائيل، إن الحكومة الفيدرالية الألمانية “لا تُعارض الاعتبارات البريطانية” المتعلقة بإرسال مزيد من مقاتلات يوروفايتر إلى السعودية. وشددت بيربوك على الدور البنّاء الذي أدّته الرياض في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
(أ ف ب)
أنا ضد بيع مقاتلات المانية او اي أسلحة اخرى الى السعودية أو إلى اي دولة عربية اخرى حيث لا حاجة للمقاتلات ولا حاجة للأسلحة.
بسم الله ما شاء الله الأنظمة العربية أنظمة وديعة مسالمة عالميا و لا أعداء خارجيون لهم.، وان وجد فهم رحماء عليهم خانعون لهم مهطعي الرءوس.
هواية تملك و جمع والأسلحة إسراف وتبذير و اضاعة للمال لا لزوم لها.
إلا إذا… هه… إلا إذا كانت هذه مش هواية، وكانت ضرورية لحماية الأنظمة من شعوبها فهذا سبب وجيه لاستيراد الأسلحة،، او إذا كان استيراد الاسلحة للاقتتال الداخلي كما هو الحال الان في أربع دول عربية وهذا مبرر مش بطال لامتلاك السلاح،، او تحسبا من غدر دولة جارة شقيقة عربية مسلمة وهذا يوجب تكديس السلاح ردعا للشقيقة في هذه الحالة .
يا أمة سخسخت من الضحك من جهلها الأمم.
ما دام استخدامها مشروط ضد من يراد لهم! يا بلاش! يبيع ويستغني وتنجز له المهمة برجال ومال وعلى غير أراضيه!