وزيرة الخارجية الألمانية تتحدث بتشاؤم عن الوضع في الشرق الأوسط

بروكسل: أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن تشاؤمها الشديد بشأن الحرب في غزة وآفاق المستقبل بعد محادثاتها الأخيرة في الخليج والمناطق الفلسطينية وإسرائيل بشأن الأزمة.

وقالت بيربوك الاثنين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “الوضع في المنطقة متوتر للغاية. يبدو أن الخلافات تزداد عمقا”، مضيفة أنه يمكن استشعار مدى حجم اليأس في كل مكان، مشيرة إلى أن الناس يعانون سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو في إسرائيل، وقالت: “الحقيقة المُرة هي أننا لا نتقدم إلا بخطوات صغرى”.

وفيما يتعلق بالمطالب المستمرة بالهدنة، قالت بيربوك: “أنا أتفهم تماما الدافع في ظل هذا الوضع الرهيب، حيث لا يعاني الأطفال الأبرياء والأفراد والنساء والأمهات والأسر بشكل رهيب فحسب، بل يموتون أيضا”، مضيفة في المقابل أن الدوافع لا تكفي وحدها لمساعدة الناس، موضحة أن أولئك الذين يطالبون بمثل هذا الأمر يجب عليهم أيضا الإجابة على أسئلة، مثل كيفية ضمان أمن إسرائيل وماذا سيحدث للرهائن لدى حماس.

ومن وجهة نظرها تعتبر بيربوك وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد الممكن في الوقت الحالي لإتاحة المساعدات الإنسانية للمدنيين المعوزين، وقالت: “يجب أن تكون هناك فترات توقف يمكن من خلالها الوصول إلى الأطفال الذين يجلسون دون اكتراث بين أنقاض منازلهم في غزة لأن آباءهم مدفونين تحت الأنقاض”.

وذكرت بيربوك إن هذه السياسة التي تنطوي في بعض الأحيان على خطوات صغرى هي الطريقة الوحيدة لاحتواء هذه المعاناة في ظل هذا الوضع، موضحة أنه يمكن في الخطوات اللاحقة العمل على أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش بسلام وأمن في المستقبل.

وفي جولتها الأخيرة في الشرق الأوسط زارت بيربوك الإمارات والسعودية والضفة الغربية وإسرائيل يومي الجمعة والسبت الماضيين. وإلى جانب الوضع الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، ركزت الوزيرة خلال الجولة أيضا على وضع الرهائن لدى حماس والبحث عن حل سلمي للصراع.

(د ب أ)