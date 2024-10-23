وزيرة الخارجية الألمانية تحذّر من بيروت: لبنان “على شفير الانهيار”

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيروت

بيروت: حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعيد وصولها إلى بيروت الأربعاء، من أن لبنان بات “على شفير الانهيار” في ظل تصعيد إسرائيل حملتها العسكرية التي تستهدف حزب الله.

وأكدت المسؤولة الألمانية أن أي “اعتداء متعمد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”.

واتهمت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قوات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع لها.

وأكدت بيربوك “أن الالتزام بحماية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يسري على جميع أطراف النزاع”.

وأضافت “أن جنود اليونيفيل يحظون بدعمنا الكامل. إنهم ضروريون لإيجاد حل سياسي للنزاع”.

وطلبت برلين الإثنين من الحكومة الإسرائيلية “توضيح كل حادث” طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) و”حضتها” على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد، معقل حزب الله حيث تقوم إسرائيل بقصف جوي وهجوم بري.

وأكدت اليونيفيل التي تضم نحو 9500 جندي من أكثر من خمسين بلدا، أنها رغم “الضغوط التي تمارس على البعثة” ستواصل “مراقبة” الوضع عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية و”الإبلاغ عنه”.

وكانت القوة الدولية حذّرت الجمعة من “دمار واسع النطاق” لبلدات وقرى في جنوب لبنان.

(أ ف ب)