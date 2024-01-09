وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إسرائيل إلى إدارة أقل حدة للعمليات العسكرية في غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يجب وضع حد للحرب والصراع في المنطقة بأكملها، ودعت إسرائيل إلى إدارة أقل حدة للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري سامح شكري في القاهرة، أن المعاناة التي يتعرض لها أهل غزة أمر لا يمكن قبوله على المدى الطويل.

وأكدت الوزيرة التي تعد بلادها من اكبر داعمي الاحتلال في عدوانه على القطاع، على أهمية تبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف؛ للوصول إلى طريق يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة، وأن بلادها تسعى لتحقيق هدن إنسانية لتهدئة الأوضاع المأساوية في غزة، بهدف وقف إطلاق النار على المدى الطويل.

وزادت: وقف إطلاق النار يجب أن يتم على كل الأصعدة والجوانب، بمعنى عدم وجود خطر يهدد إسرائيل، ولا يغفل أمن الناس في غزة، والطريق للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم والوصول إلى السلام لا يتحقق إلا بصورة مشتركة من خلال إشراك الفلسطينيين والشركاء الآخرين في المنطقة، بالتعاون مع دول الجوار.

وشددت على أن الفلسطينيين يجب أن يبنوا بنيتهم التحتية والهياكل الإدارية الخاصة بهم، وعلى أهمية إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية للمضي قدما في هذا المسار.

ودعت إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة، معتبرة أن من الضروري وجود إدارة أقل حدة للعمليات العسكرية.

وأضافت: “يتضح يوما بعد يوم أن الجيش الإسرائيلي ينبغي أن يبذل المزيد لحماية المدنيين في غزة. ويجب أن توجد سبل لمحاربة حماس من دون أن يعاني الكثير من الفلسطينيين”.

وأكدت الوزيرة دعم بلادها غير المشروط لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، قائلة “أعيد التأكيد أن بلادكم يمكنها أن تعوّل بقوة على تضامننا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محو إسرائيل عن الخارطة. الحرب كانت لتنتهي منذ فترة طويلة لولا مواصلة حماس القتال المجنون بشكل متطرف”.

لكنها أشارت إلى ضرورة أن تتخذ إسرائيل كل الجوانب في الاعتبار من “طريقة شن الجيش الإسرائيلي لهذه الحرب والطريقة التي تفكر فيها الحكومة في مرحلة ما بعد الحرب والطريقة التي تنظر فيها الحكومة الإسرائيلية لمعاناة الفلسطينيين، كل ذلك يؤثر على أمن إسرائيل”.

كما حذرت بيربوك من دعوات وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف لـ”تهجير الفلسطينيين من غزة وبناء مستوطنات”، مؤكدة أن “غزة تعود إلى الفلسطينيين وهذا لا رجوع عنه. يجب ألا يطردوا من غزة”.

من جانبه قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تبذل جهودا ضخمة لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل وجود صعوبات من الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية بواسطة الهلال الأحمر.

وأضاف شكري: نتطلع إلى وضع منسق الأمم المتحدة آليات لمرور المساعدات وتسهيل وصولها إلى النازحين داخل القطاع غزة للتخفيف من معاناتهم نتيجة ما يتعرضون له من تهجير قسري، من الشمال إلى الجنوب، متابعا: «والآن يتم قصف المدنيين في الجنوب”.