سياسة | دولي

وزيرة الخارجية الألمانية ترى روسيا معزولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 29 دقيقة

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

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نيويورك: ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك روسيا معزولة داخل الأمم المتحدة، بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في تصريحات في نيويورك مساء أمس الخميس (التوقيت المحلي) في ختام مشاركتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “موسكو تلقت انتقادات واضحة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، بسبب انتهاكها المستمر لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت بيربوك: “لقد كانت روسيا معزولة”، مشيرة إلى أن روسيا “واجهت رياحا معاكسة قوية من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، عندما حاولت التشكيك في بيانات مهمة بشأن التنمية المستدامة والصحة العالمية”.

وشاركت بيربوك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ يوم الأحد الماضي. وبينما أنهى المستشار الألماني أولاف شولتس محادثاته في الأمم المتحدة مساء أول أمس الأربعاء وعاد إلى برلين، بقيت بيربوك يوما إضافيا.

وتحدثت الوزيرة أمس، من بين أمور أخرى، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في منطقة ناجورنو كاراباخ في جنوب القوقاز، التي تسكنها أغلبية من الأرمن واحتلتها القوات الأذربيجانية. وفي المساء عادت بيربوك إلى ألمانيا على متن رحلة مجدولة.

وعلى خلفية المناقشات حول الحاجة إلى إصلاح جذري للأمم المتحدة، قالت بيربوك: “يشعر الكثير من الناس عن حق، بأن نبضات قلب الأمم المتحدة لم تعد تعمل بشكل صحيح”، مؤكدة أنه من المهم للغاية أن يجتمع العالم في نيويورك، “لإعادته ولو قليلا إلى المسار الصحيح”، وقالت: “لقد أظهر لي هذا الأسبوع الحافل أن الأغلبية العظمى من العالم تريد المزيد من التعاون الدولي وتريد إيجاد حلول مشتركة”.

(د ب أ)

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