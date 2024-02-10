وزيرة الخارجية الألمانية تعاود تحذير إسرائيل بشدة من هجوم عسكري على رفح

برلين ـ “القدس العربي”:

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة مجددا من شن هجوم عسكري إسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة، وأعلنت في الوقت نفسه اعتزامها التوجه إلى إسرائيل.

وكتبت السياسية المنتمية لحزب الخضر، عبر منصة إكس، اليوم السبت، أن “هجوم الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمثابة كارثة إنسانية متوقعة بشكل مسبق”، وأردفت: “الناس في غزة لا يمكن أن يختفوا في الهواء”.

وكانت بيربوك قد ذكرت أنها “مصدومة” من التصريحات الإسرائيلية بشأن احتمال التحرك عسكريا نحو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك “لن يكون مبررا”. وأضافت: “التحرك الآن في رفح، آخر مكان والأكثر ازدحاما، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، ببساطة لن يكون مبررا”.

ولفتت وزرة الخارجية الألمانية إلى أن أغلبية الموجودين في رفح هم من النساء والأطفال، وأردفت: “دعونا نتخيل أنهم أطفالنا”.

وأشارت بيربوك إلى أن الأزمة في رفح الآن لا يمكن تصديقها بالفعل، وقالت إن هناك مليونا و300 ألف شخص يبحثون داخل أضيق الأماكن في قطاع غزة عن حماية لهم من المعارك في القطاع.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أمرا إلى الجيش أمس الجمعة بالاستعداد لشن هجوم على رفح بدعوى أن المدينة لا يزال يوجد بها أربع كتائب تابعة لحركة حماس. وطالب نتنياهو القيادة العسكرية بالتخطيط لإجلاء المدنيين.

وأفاد شهود عيان بأن إسرائيل بدأت بالفعل في شن أول الهجمات من الجو على أهداف في رفح.

في الوقت نفسه، أكدت بيربوك أنه يجب على إسرائيل أن “تدافع عن نفسها في مواجهة إرهاب حماس لكنها يجب عليها أن تخفف من معاناة السكان المدنيين بقدر الإمكان”، مشيرة إلى أنه لهذا السبب هناك حاجة إلى عقد هدنة أخرى “حتى يمكن إطلاق سراح المزيد من الرهائن”، وأتمت: “سأناقش كيفية الوصول إلى هذا في إسرائيل مجددا في الأسبوع المقبل”.

من جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين.

وأكد شولتس في تصريح عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، الجمعة، على أهمية تحقيق حل الدولتين الذي سيمكن من التعايش السلمي بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.

وذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا والعديد من الدول الأخرى متفقون على حل الدولتين، مضيفا “سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا التطور (حل الدولتين) ممكنا”.

وأشار شولتس إلى أن حل الدولتين مهم لأنه يضع الأساس للتعاون الجيد والمطلوب بين إسرائيل وجيرانها العرب الذي يصب في صالح مستقبل المنطقة.

وأضاف قائلا: “هذا مهم أيضا لأنه يضمن عدم تحول إيران إلى قوة مهيمنة في المنطقة بأكملها”.

ودعا شولتس إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بإصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمرا للجيش بمهاجمة منطقة رفح جنوب قطاع غزة.