وزيرة الخارجية الألمانية تنتقد بوتين بشدة بسبب عرقلة اتفاق الحبوب الأوكرانية

برلين: انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية آنا لينا بيربوك اليوم الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة بسبب عرقلته لاتفاق الحبوب الأوكرانية وشن هجمات على البنية التحتية للموانئ في منطقة الدانوب.

وفي أعقاب لقاء مع نظيرتها الرومانية لومينيتا اودوبيسكو، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني في برلين اليوم الاثنين، إن “لعب بوتين باتفاق الحبوب مسألة مثيرة للسخرية”.

في الوقت نفسه، لفتت بيربوك إلى أهمية الجهود التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء حالي مع بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود من أجل “إعادة الاتفاق إلى مساره مرة أخرى”.

وأضافت بيربوك أن ” سير الشاحنات بحرية مرة أخرى فشل بسبب بوتين فقط”، وتابعت أن ” روسيا تفاقم الجوع العالمي”، وصرحت الوزيرة الألمانية بأن العمل على إيجاد مسارات بديلة جارٍ “الآن أكثر من أي وقت مضى”.

ووصفت بيربوك ممرات التضامن الأوروبية لتصدير الحبوب عبر خطوط سكك حديدية وطرق بحرية وطرق برية بأنها “شرايين حياة للإمدادات العالمية من الحبوب”، ووجهت الشكر إلى رومانيا لاعتزامها مضاعفة القدرة التصديرية للحبوب الأوكرانية لتصل بحلول نهاية العام إلى 4 ملايين طن في الشهر.

وقالت بيربوك إن روسيا توجه مدافع سفنها الحربية في البحر الأسود على الحبوب والشحنات وتقصف نقاط الشحن والتفريغ “أحيانا على مسافة قريبة جدا من الحدود الرومانية لدرجة وصلت إلى تحطيم نوافذ في قراكم”.

وأضافت بيربوك أن الموانئ على نهر الدانوب تحولت إلى محاور ذات أهمية هائلة بالنسبة لملايين الأطنان من الحبوب وقالت إن ” روسيا تريد أن تمحو هذه الموانئ من على وجه الأرض عن طريق المسيرات والقنابل”.

وبدورها أدانت أودوبيسكو الهجمات على منطقة الدانوب ووصفتها بأنها خرق للقانون الدولي، لكنها صرحت في الوقت نفسه بأن هجمات المسيرات لا تمثل خطرا مباشرا على الأراضي أو المياه الرومانية.

ولفتت الوزيرة الرومانية إلى خطر وقوع حوادث في بلادها جراء هذه الهجمات.

كان بوتين قد علق تنفيذ اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود في شهر تموز/يوليو الماضي . وبرر بوتين هذه الخطوة بأن العقوبات الغربية تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

يشار إلى أنه كان قد تم التوصل في العام الماضي إلى اتفاق بوساطة تركيا والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أغلقت روسيا جميع الموانئ على البحر الأسود في إطار غزوها لأوكرانيا.

(د ب أ)