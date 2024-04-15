وزيرة الخارجية الألمانية لإسرائيل: الانتقام ليس فئة في القانون الدولي

باريس: بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل، عولت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على التزام إسرائيل بالقانون الدولي في أي رد محتمل.

وقالت بيربوك اليوم الاثنين خلال مؤتمر نظمته فرنسا وألمانيا لمساعدة السودان في باريس عندما سألها أحد الصحافيين عما إذا كان لإسرائيل الحق في الانتقام: “الحق في الدفاع عن النفس يعني الدفاع ضد أي هجوم. لكن الانتقام ليس فئة في القانون الدولي”.

وذكرت بيربوك أنها أوضحت ذلك لنظيرها الإيراني حسين أميرعبد اللهيان الأسبوع الماضي، مضيفة أن النظام الإيراني دفع بهذا الهجوم مطلع هذا الأسبوع المنطقة إلى حافة الهاوية، وأضافت: “في الوقت نفسه أظهر هذا التصعيد أيضا أن المنطقة تقف إلى جانب إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالحد من السلوك الإيراني الخطير. إيران معزولة”.

وقالت بيربوك: “انتصرت إسرائيل بطريقة دفاعية، بفضل دفاعها الجوي القوي وبفضل التدخل الحازم للولايات المتحدة وبريطانيا ودول عربية… من المهم الآن تأمين هذا النصر الدفاعي دبلوماسياً. أولويتنا يجب أن تكون منع نشوب حريق هائل في المنطقة”.

وقالت بيربوك إنها كانت وشركاء آخرون على اتصال مستمر أمس الأحد مع الحكومة الإسرائيلية وشركاء عرب وجهات دولية فاعلة “من أجل حماية أمن إسرائيل على وجه الخصوص”، مضيفة أنها تحدثت لذلك مع أمير عبد اللهيان مرة أخرى أمس وحذرته بشكل لا لبس فيه من المزيد من التصعيد.

وتحتفظ الدولة اليهودية بحق الرد العسكري على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل. وهاجمت إيران، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بشكل مباشر ليلة السبت/الأحد إسرائيل بصواريخ وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز. وتم صد الهجوم إلى حد كبير. وصورت إيران الهجوم على أنه انتقام لمقتل ضباط إيرانيين كبار في سوريا.

(د ب أ)