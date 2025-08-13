وزيرة الخارجية الفلسطينية لـ”القدس العربي”: مشروع تعيين حاكم لقطاع غزة يحمل توجها استعماريا

رام الله- “القدس العربي”:

اعتبرت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، أن الحديث عن تعيين حاكم لقطاع غزة يحمل توجها استعماريا “كولونياليا”، فيما اعتبرت قرار إسرائيل باحتلال كامل القطاع بمثابة استكمال لجرائم الإبادة والتهجير وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

وقالت في إحاطة صحافية في مقر وزارة الخارجية في رام الله، إن احتلال غزة بالكامل سيعمق الكارثة الإنسانية بكافة أبعادها، ويكرس استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وحشر مليوني مواطن في مساحة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع وهي وصفة مباشرة للتهجير.

وأشارت شاهين إلى أن إسرائيل تحتل أكثر من 75% من مساحة القطاع حاليا، فيما يوظف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قضية الرهائن لإطالة أمد الحرب.

إسرائيل تحتل أكثر من 75% من مساحة القطاع حاليا، فيما يوظف رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو قضية الرهائن لإطالة أمد الحرب.

وقالت ردا على سؤال “القدس العربي” حول موقف الحكومة الفلسطينية من فكرة تعيين حاكم لقطاع غزة من خارج الحكومة في اليوم التالي للحرب على القطاع، إن الحكومة تلتزم بموقف ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضافت: “أما تعيين أي شخص في قطاع غزة فنحن ننظر إليه على أنه أمر يحمل توجها كولونياليا، “هو يعكس مواقف الاستعمار الذي كان يقول عندما يغادر بلد استعمره بأنه يريد تعيين شخص يمثله”.

وتابعت أن دولة فلسطين ومعها الدول العربية جميعها تقول إن من له الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة هو دولة فلسطين تحت الاحتلال.

واعتبرت أن الموقف الرسمي هو أن يكون هناك شخص رسمي يمثل الحكومة هو الذي يقود قطاع غزة، ومعه مجموعة من الأعضاء، وأن هناك أسماء يتم تداولها، وهو ما سيكون عليه الوضع حول من يقود غزة في اليوم التالي للحرب.

وشددت على أن الحكومة الفلسطينية تمتلك رؤية لليوم التالي للحرب على القطاع بحيث يمكن لدولة فلسطين ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على القطاع.

وتابعت أن الرؤية الحكومية وهي مستمدة من الموقف الرسمي الفلسطيني تقوم على قاعدة أن فلسطين دولة واحدة وهناك حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.

وحول الموقف الرسمي من السلام الإقليمي في ظل وجود اتصالات ما بين أطراف سورية والاحتلال الإسرائيلي، فقد شددت الوزيرة على أن الموقف العربي من السلام الإقليمي من الاحتلال عليه اجماع بشكل عام وهو إحدى مخرجات مؤتمر نيويورك.

ورتبت الوزيرة الرؤية الفلسطينية بأنها تتضمن وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات واطلاق سراح الرهائن وتولي قطاع غزة بدعم عربي ودولي.

أما عن تصور حركة حماس فتابعت: “حماس لا دور لها في الحكم في اليوم التالي، وتلك الرؤية تتضمن تسليم أسلحتها وتكون مسؤولية الأمن على عاتق الأجهزة الفلسطينية”.

وبينت أن أولوية وقف العدوان تقع ضمن رؤية متكاملة طرحها الرئيس محمود عباس وتبنتها الحكومة الفلسطينية، تشمل انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين المسؤولية الكاملة في القطاع بدعم عربي ودولي، والعمل على وضع خطة خاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الجهات العربية والدولية.

وبحسب الرؤية التي طرحتها الوزيرة، فإن الأجواء حينها ستكون مهيئة لإعادة تحديث سجل الناخبين في إطار التحضير للانتخابات العامة التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس.

واعتبرت الوزيرة قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة وفرض السيطرة عليه، أنه يكشف أن الحرب تشن ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس لها أي مبرر، والهدف منها تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتهجير المواطنين بالقوة.

وشددت على الرؤية الفلسطينية التي ترى بضرورة وقف الخطوات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، بما فيها الاستيطان والضم وعنف المستوطنين، والاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ حل الدولتين وفق الخطة المفترض خروجها من المؤتمر الدولي للسلام في 22 أيلول/ سبتمبر القادم.

وأعلنت شاهين أن الحكومة تواصل الحراك على الصعيد السياسي والدبلوماسي لحصد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

ورحبت بالإعلانات التي تصدر بشكل متتابع عن الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان آخرها إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بفلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وقالت إن هناك 8 دول أكدت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسان مارينو وسنغافورة ومالطا، بالإضافة إلى 10 دول تصنف على أنها مترددة في اتخاذ قرار مشابه، والتي سيجري العمل دبلوماسياً معها خلال الفترة التي تسبق انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لتثبيت موقفها من الاعتراف.

وشددت على أهمية الاعترافات الدولية بفلسطين، التي يمكن البناء عليها بهدف حماية حل الدولتين، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ونوهت كذلك إلى أن تلك الاعترافات تقرب دولة فلسطين من الوصول إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بما يعزز من الشخصية القانونية الدولية لفلسطين على طريق تجسيدها على أرض الواقع.

وبشأن مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد أواخر الشهر الماضي في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والمغتربين أنه شكل محطة دولية مهمة على طريق حشد أوسع إجماع دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة.

وأعلنت أن الوزارة شكلت فريق عمل مختصا لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر والإعلان الصادر عنه، تعمل إلى جانب اللجنة القيادية العليا التي تشكلت لذات الغرض بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

وأوضحت أن خطة التحرك الفلسطينية تبعاً لإعلان نيويورك تشمل التركيز على دفع الدول لاتخاذ خطوات عملية لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها استنادا للقانون الدولي.

وإلى جانب ذلك، تم استنفار سفراء فلسطين لاعتماد إعلان نيويورك والملحق المرفق به من الدول المعتمدين لديها، وتحديد المجالات التي تستطيع الدول المساهمة فيها لتنفيذ مخرجات المؤتمر، وتبيان طبيعة الدعم الذي يمكن تقدمه تلك الدول لفلسطين في المجالات كافة.

وتشمل الخطة أيضاً، وفقاً لشاهين، العمل دولياً من أجل إيجاد آليات للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، أو الحصول على تمويل دولي بنفس قيمة المبالغ المحتجزة.

وبينت أن الخطة تحتوي على اختيار مجموعة من الدول كي تتشكل منها قوة حفظ السلام والاستقرار (مصر، الأردن، تركيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، وغيرها)، وإعداد مشروع قرار يقدم إلى مجلس الأمن الدولي لدعوة الدول للمساهمة في تلك القوة.

وتنطوي خطة العمل الفلسطينية أيضاً العمل مع مصر والأمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار، والعمل مع النرويج والاتحاد الأوروبي والسعودية وفرنسا لعقد مؤتمر المانحين للحكومة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتحرك مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، ومع فرنسا والسعودية نحو الدول الجاهزة للاعتراف بدولة فلسطين، وبعض الدول الوازنة لتأمين اعترافها مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبالتوازي مع ذلك يجري العمل على عقد اجتماع لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين (السعودية وفرنسا)، ورؤساء لجان العمل المكونة من 17 دولة مطلع الشهر المقبل للإعداد لقمة مصغرة وبحث محددات نجاحها.

ونوهت شاهين، أنه ووفقاً لإعلان مؤتمر نيويورك وملحقه، سيصار إلى العمل على توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية مع قطاع غزة، وتسمية اللجنة الانتقالية لإدارة غزة، واعداد الفريق الشرطي لتسلم المهام في القطاع إلى جانب القوة الأممية للاستقرار.

قرار إسرائيل باحتلال غزة يكشف أن الحرب تشن ضد المدنيين الفلسطينيين، وليس لها أي مبرر، والهدف منها تحويل القطاع إلى أرض غير صالحة للحياة لتهجير المواطنين بالقوة.

وفي سياق متصل، قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة في حديث صحافي إن البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة الفلسطينية مساء أمس “لم يكن موفقًا”، وأنه يفضل أن يتم تجاوزه.

ونفى وجود أي “أكاذيب” أو “تضليل” في حديثه الصحافي، وشدد على أنه لم يكن يعمل من وراء الستار حول من يحكم غزة في اليوم التالي.

وقال: “كنت أعرض كل شيء موثقًا ومكتوبًا على الرئيس والرئاسة الفلسطينية طوال الوقت”.

وتابع: “أعتقد جازمًا أن هناك سوء فهم أو تقدير قُدم للرئاسة أو البعض في الرئاسة، حول تصريحات لي قد تكون في الصحافة الإسرائيلية، أٌسيء فهمها أو تُرجمت بطريقة غير صحيحة”.

يذكر أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني كان قد عقب على تصريحات حليلة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد قال له بوضوح: “أخرج من هذا الموضوع”.

وتابع: “ننصح سمير حليلة بعدم التورط في المخططات الإسرائيلية.. وقطاع غزة ليس بحاجة لبول بريمر جديد”.

وعقب حليلة على تصريحات مجدلاني بأنه لم يكن جزءًا من الموضوع ولا يعلم به، والتواصل كان مع الرئيس شخصيًا ورئيس الوزراء وعدد من المستشارين.