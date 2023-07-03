وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بكين وسط تصاعد التوترات

واشنطن: تتوجه وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين يوم الخميس المقبل، وفقا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأحد.

وجاء في بيان صادر عن مكتبها، أن زيارة يلين تأتي في أعقاب توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اجتماعه مع الرئيس شي جينبينغ في تشرين الثاني/نوفمبر بتعميق التواصل بين الولايات المتحدة والصين.

وستلتقي يلين خلال إقامتها بممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الصينية.

وقال البيان إن يلين ستناقش أهمية إدارة العلاقات بشكل مسؤول بين البلدين – أكبر اقتصادين في العالم- والتواصل مباشرة حول مجالات الاهتمام، والعمل معا لمواجهة التحديات العالمية.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة. وتعتبر إدارة بايدن الصين أكبر تحد جيوسياسي وتتخذ موقفا متشددا مع بكين.

ويتسبب دعم الصين للحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات من بكين بشأن تايوان والحرب التجارية المستمرة بين البلدين في نزاعات مستمرة.

وسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين في حزيران/يونيو الماضي.

وكانت زيارة بلينكن- والتي هي أول زيارة يقوم بها للصين منذ توليه منصبه في عام 2021 – مقررا لها في الأساس أن تكون في شباط/فبراير الماضي، ولكن تم تأجيلها عندما اندلعت أزمة دبلوماسية مع اكتشاف ما وصفته واشنطن بمنطاد تجسس صيني فوق الأراضي الأمريكية.

(د ب أ)