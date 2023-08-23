وزيرة الداخلية الألمانية: تسهيل الحصول على الجنسية مفتاح حاسم لقدرة ألمانيا التنافسية لاجتذاب أحسن العقول

برلين: وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مشروعَ القانون الذي قدمته لمجلس الوزراء لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية بأنه مفتاحٌ حاسم بالنسبة للقدرة التنافسية لألمانيا.

وفي تصريحات لشبكة التحرير “دويتشلاند”، قالت الوزيرة، المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء: “نحن في خضم تنافس عالمي على اجتذاب أحسن العقول”.

وأضافت فيزر:” لن نجتذب أفضل العقول إلا إذا أمكن لهذه العقول أن تصبح جزءاً كاملاً من المجتمع في المستقبل المنظور”.

ويعتزم مجلس الوزراء الألماني، في جلسته الأسبوعية، اليوم، التمهيد لتسريع إجراءات الحصول على الجنسية الألمانية، حيث سيبتّ في مشروع القانون المقدم من فيزر، والذي لا يقلل من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية وحسب، بل إنه يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية.

ويهدف مشروع القانون بالأساس إلى تسريع حصول المهاجرين على جواز السفر الألماني، لكن هذه الخطوة ستكون مقرونة بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

وينص المشروع صراحة على استبعاد التجنيس بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ذات دوافع معادية للسامية أو عنصرية.

ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية، فإن نحو 14% من سكان البلاد لا يحملون جوازات سفر ألمانية، أي ما يقارب 12 مليون شخص منهم نحو 3ر5 مليون شخص يعيشون في ألمانيا منذ عشرة أعوام على الأقل.

ووصل عددُ المتقدمين بطلبات للحصول على جواز السفر الألماني إلى نحو 168 ألف و500 شخص في العام الماضي.

(د ب أ)