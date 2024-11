وزيرة الداخلية البريطانية ترفض الإجابة على سؤال حول اعتقال نتنياهو- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: رفضت وزيرة الداخلية البريطانية يوفيت كوبر التعليق فيما إن كانت ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة حاول الوصول إلى بريطانيا، وبعدما أصبح مطلوبا دوليا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة بعد مذكرة المحكمة الجنائية الدولية أمس.

وصرحت كوبر أن “هناك إجراءات مناسبة يجب اتباعها”، مضيفة أنه ليس من المناسب لوزيرة الداخلية “التعليق على حالات فردية بطريقة افتراضية”.

وعندما سئلت للتأكيد إن كان نتنياهو سيعتقل حالة وصوله إلى بريطانيا، أجابت كوبر “هذا أمر لا يخصني كوزيرة داخلية وبخاصة أن المحكمة الجنائية الدولية، بالطبع، مستقلة ونحن نحترم استقلاليتها ودورها الذي تلعبه”.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” قالت “في الغالبية الساحقة من تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، فإنها لا تصبح أبدا أمرا يخص مؤسسات إنفاذ القانون البريطانية أو الحكومة”، مضيفة “في كل الأحوال، سواء حدث هذا، فهناك إجراءات سليمة يجب اتباعها، وبالتالي لن يكون من المناسب لي التعليق على هذه الإجراءات”.

وعندما ضُغط عليها للتوضيح اكتفت بالقول: “نحترم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وكان هذا هو الوضع”. وأضافت: “لكن كما قلت، هناك عمليات مهمة يجب اتباعها. ولهذا السبب لن يكون من المناسب لي كوزيرة للداخلية التعليق على حالات فردية بطريقة افتراضية”. وأضافت أن الحكومة تعتقد أن “التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة”. ويجب أن تتخذ إجراءات محلية قانونية قبل أن يطأ نتنياهو التراب البريطاني.

The Home Secretary — responsible for policing and arrests — claims here that it is not a matter for the … Home Secretary … as to whether Netanyahu would be arrested by British police. @YvetteCooperMP — shameful, cowardly, embarrassing.

pic.twitter.com/hd1pCDSBvO

— Philip Proudfoot 🇱🇧🇵🇸 (@PhilipProudfoot) November 22, 2024