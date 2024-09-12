وزيرة الشرطة البريطانية تتعرض للسرقة وهي تحاضر أمام كبار الضباط- (فيديو)

لندن: تعرضت وزيرة الشرطة البريطانية، ديانا جونسون، لعملية سرقة “وقحة” وهي تخاطب كبار الضباط في ميدلانز يوم الثلاثاء.

وقد تمكن اللص ” غير الظريف” من سرقة حقيبة الوزيرة جونسون وهي تحاضر أمام مؤتمر جمعية مراقبي الشرطة في فندق أربع نجوم مكتظ بكبار الضباط.

وألقت شرطة وارويكشاير القبض على رجل يبلغ من العمر 56 عاما والإفراج عنه بكفالة بتهمة السطو.

وجاءت السرقة في الوقت الذي انتقدت فيه الوزيرة الجديدة الزيادة في سرقة المتاجر والسرقة خلال خطابها ، متعهدة بأن تكون “جادة في معالجة الجريمة” و “إعادة بناء الثقة” في الشرطة.

وخلال الخطاب، حذرت السيدة ديانا من كيفية ارتفاع السرقات في السنوات الأخيرة.

وقالت لقادة الشرطة: “لقد اجتاح العديد من مراكز المدن والشوارع الرئيسية في جميع أنحاء البلاد وباء السلوك المعادي للمجتمع والسرقة وسرقة المتاجر، مما يؤدي إلى تآكل مجتمعاتنا ولا يمكن السماح له بالاستمرار”.

وقالت: “هناك الآلاف من ضباط الشرطة وموظفي الدعم الرائعين الذين يقومون بعمل رائع”.

وأضافت “لكن علينا أن نواجه حقيقة أنه لا يزال هناك الكثير من ضحايا السلوك المعادي للمجتمع الذين يشعرون أنه عندما يتصلون بالشرطة، لا أحد يستمع ، ولا أحد يأتي ولا يتم فعل أي شيء”.

ولم يتم الكشف عن محتويات الحقيبة، حسبما أفادت صحف بريطانية.