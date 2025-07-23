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وزيرة العدل أبلغت ترامب بأن اسمه ضمن أسماء موجودة بملفات إبستين

منذ 55 دقيقة

وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي

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واشنطن: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن وزيرة العدل بام بوندي ونائبها أبلغا الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع في مايو/ أيار بأن اسمه كان في ملفات لجيفري إبستين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إبلاغ ترامب أيضا بأن عددا من الشخصيات البارزة الأخرى وردت أسماؤها، وأن الوزارة لا تخطط للإفراج عن أي وثائق أخرى تتعلق بالتحقيق.

ويتعرض الرئيس دونالد ترامب لضغوط متزايدة من مؤيديه للإفصاح عن معلومات إضافية تتعلق بالتحقيق الحكومي في قضية اتجار بالجنس اتُّهم بها إبستين الذي انتحر في 2019 داخل سجن في مانهاتن حيث كان ينتظر محاكمته.

(رويترز)

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