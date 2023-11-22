وزيرة العدل التونسية: اعتقال المتهمين في قضية التآمر تم بشكل قانوني- (فيديو)

تونس- “القدس العربي”: أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أن إجراءات الإيقاف في قضية التآمر على أمن الدولة “سليمة”، مؤكدة أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء.

واعتبرت، خلال جلسة عقدها البرلمان الثلاثاء لمناقشة ميزانية وزارة العدل، أنه لا ينبغي الحديث عن قضايا مازالت في طور التحقيق.

لكنها أشارت، في المقابل، إلى أن ملفات قضايا التسفير والتآمر على أمن الدولة وتهريب السجناء متاحة للرأي العام، مضيفة‏ بأنها لن تتستّر على أي شخص و”كلما اشتدّت حملات الإساءة والشتم كلّما اشتدّت الإرادة على المضي قدما”.

وخلال الأشهر الماضية اعتقلت السلطات التونسية عشرات السياسيين والنشطاء في إطار قضية التآمر، وهو ما دفع المعارضة لاتهام الرئيس قيس سعيد باستهدافه خصومه السياسيين.

من جهة أخرى، كشفت جفال أن عدد المتهمين بقضايا إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز 427 شخصا، مفندة المعلومات التي روجت لها بعض الأطراف حول وجود سبعة آلاف سجين في هذه القضية.

وأضافت “قضايا إصدار شيك دون رصيد لا تتجاز 1.5 في المئة من مجمل القضايا المنشورة في المحاكم والتي تتجاوز 200 ألف قضية.