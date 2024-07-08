وزيرة المال البريطانية الجديدة: “لا وقت نضيعه” لتحفيز النمو الاقتصادي

لندن: ستشدد وزيرة المال البريطانية الجديدة راشيل ريفز الاثنين على أنه “لا يوجد وقت نضيعه” من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك في أول خطاب لها منذ تعيينها من المقرر أن تلقيه أمام قادة الأعمال في لندن.

وستقول ريفز وفقا لمقتطفات من خطابها صدرت مسبقا “برنامجنا واضح: النمو الاقتصادي المستدام هو السبيل الوحيد لتحسين ازدهار بلادنا ومستوى معيشة العمال”.

وتضيف “هذه الآن مهمة وطنية. ليس هناك وقت نضيعه”، وذلك في وقت يبدو مجال المناورة أمام حكومة حزب العمال الجديدة محدودا، ولا سيما فيما يتعلق بالميزانية.

وتنوي ريفز الشروع في “إصلاح أسس” الاقتصاد، ويُتوقع أن تستغل خطابها للكشف عن تدابير “إطلاق الاستثمار الخاص وفي البنية التحتية”.

تضرر اقتصاد المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد والتضخم المرتفع وما نتج عنه من أزمة في القوة الشرائية. وفي حين يبدو أن الاقتصاد قد تعافى إلى حد ما في الأشهر الأخيرة، إلا أن المالية العامة لا تزال هشة.

وتعتزم ريفز في خطابها انتقاد حكم المحافظين بسبب “الفرص الضائعة” للنمو، وستحذر من أنه سيتوجب اتخاذ “قرارات صعبة”.

(أ ف ب)