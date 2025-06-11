وزيرة: بريطانيا ستمنع طالبي اللجوء من الإقامة بالفنادق بحلول 2029

لندن: قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز اليوم الأربعاء إن بريطانيا ستمنع طالبي اللجوء من استخدام الفنادق مأوى لهم قبل الانتخابات العامة المقررة في 2029، في خطوة ستوفر مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار).

ويصل الآلاف من طالبي اللجوء كل عام إلى ساحل بريطانيا الجنوبي على متن زوارق صغيرة. وغالبا ما يقيمون في فنادق بجميع أنحاء البلاد، مما كلف الحكومة 3.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2023-2024.

وقالت ريفز في خطاب يوضح خطط الإنفاق للسنوات المقبلة “سننهي استخدام الفنادق المُكلف لإيواء اللاجئين في هذه الجلسة”.

وجعلت كلفة الإقامة المتزايدة والتأثير السلبي على السياحة واعتراض بعض السكان المحليين على وجود اللاجئين في مجتمعاتهم من الفنادق قضية حساسة في بريطانيا.

وكان حزب العمال الذي تنتمي إليه ريفز تعهد بإنهاء استخدام ما سماها “فنادق اللجوء” قبيل انتخابات العام الماضي لتوفير “مليارات الجنيهات الإسترلينية”، لكنه لم يحدد موعدا لتحقيق ذلك.

وأضافت ريفز إن استغلال اللاجئين للفنادق سيتوقف من خلال توفير مزيد من التمويل للحد من طلبات اللجوء المتراكمة ونظر المزيد من قضايا استئناف من رفضت طلبات لجوئهم وإعادة من ليس لديهم الحق في البقاء ببريطانيا.

(الدولار = 0.7416 جنيه إسترليني

(رويترز)