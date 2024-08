وزيرة بلجيكية تحذر من انتشار شلل الأطفال في غزة- (فيديو)

بروكسل: حذرت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز من تفشي الأوبئة وشلل الأطفال في قطاع غزة نتيجة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة، داعية إلى إجراء مفاوضات فورية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأشارت في مقطع مصور على حسابها بمنصة إكس، الثلاثاء، إلى أن الوضع الإنساني في غزة “لا يطاق” بسبب هجمات إسرائيل المستمرة منذ نحو 11 شهرا، مبينة أنه “لا يمكن كبح جماح الجوع والأوبئة”.

وحذرت غينيز من انتشار الأمراض الوبائية في غزة، مبينة أن شلل الأطفال يعود للظهور مجددا في القطاع.

وتابعت: “في هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي إعطاء أوامر الإخلاء”.

وشددت على أن الوصول إلى المياه والغذاء والخدمات الصحية “ليس سلاح حرب ولا ينبغي استخدام ذلك لهذا الغرض تحت أي ظرف”.

ودعت الوزيرة البلجيكية إلى إجراء مفاوضات للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

