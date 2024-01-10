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وزيرة بلجيكية تنتقد تأييد ألمانيا للسياسة “الاستعمارية المخزية” التي تنتهجها إسرائيل- (تدوينات)

10 - يناير - 2024

وزيرة التنمية البلجيكية كارولين جينيز

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بروكسل: انتقدت وزيرة التنمية البلجيكية، كارولين جينيز، الحكومة الألمانية لتأييدها ما وصفته بـ”السياسة الاستعمارية المخزية” التي تنتهجها إسرائيل.

وقالت جينيز، وهي سياسية تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لمجلة كناك: “من الصعب أن نفهم لماذا تسمح ألمانيا لنفسها بأن يتم اقتيادها من هذه الحكومة الإسرائيلية، التي تنتهج سياسة استعمارية مخزية”.

وشككت جينيز في انحياز ألمانيا لإسرائيل، وأثارت مخاوف بشأن الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ للمرة الثانية.

وعبر السفير الألماني لدى بلجيكا مارتن كوتاوس، اليوم الأربعاء، عن عدم موافقته على ذلك، معترضا بصورة خاصة على تشبيه تصرفات إسرائيل في غزة بالحقبة النازية.

وقال كوتاوس، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن “التشبيهات بين المحرقة (الهولوكوست) ما يحدث حاليا في غزة ليست في محلها”.

وأكد مجددا موقف الحكومة الألمانية بأن إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس.

وأضاف أن على إسرائيل، في الوقت ذاته، أن تفعل كل ما في وسعها لحماية السكان المدنيين، وتعديل عملياتها العسكرية وفقا لذلك.

وأضاف أن موقف ألمانيا بشأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واضح أيضا. وقال إنه غير قانوني، ويقف في طريق التعايش السلمي ويعرض للخطر حل الدولتين، الذي لا غنى عنه لتحقيق الأمن والسلام الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي الوقت نفسه، أكد كوتاوس أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه أمن إسرائيل بسبب الهولوكوست.

ودعا النائب البلجيكي مايكل فريليتش، جينيز إلى التراجع عن تصريحاتها. وقال إنه لأمر صادم ومهين مساواة إسرائيل بألمانيا النازية. وفريليتش هو أول يهودي متدين في مجلس النواب البلجيكي.

(د ب أ)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    يناير 10, 2024 الساعة 9:32 م

    الوزيرة البلجيكية على حق!

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  2. يقول محمد -الجزائر:
    يناير 11, 2024 الساعة 8:04 م

    ألمانيا الرسمية تريد تقديم الشعب الفلسطيني قربانا للتكفير عن جرائمها البشعة ( المحرقة ،غرف الغاز ، الهولوكست معسكرات
    أوشفيتس) في حق الشعب اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية

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