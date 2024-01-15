سياسة | دولي

وزيرة خارجية أستراليا تطالب بوقف إطلاق نار دائم في غزة

منذ 55 دقيقة

وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ

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كانبرا: طالبت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ بإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وقالت وونغ الاثنين قبل بدء جولة تتضمن الأراضي المحتلة والأردن والضفة الغربية والإمارات، “موقفنا هو أننا نريد أن نرى إقرار وقف إطلاق نار مستدام، وأن نرى وقف إطلاق نار إنساني فوري كخطوة نحو تحقيق ذلك”.

ولكن أضافت “لا يوجد وقف إطلاق نار من جانب واحد، ولا يوجد وقف إطلاق نار غير مشروط”.

كما دعت وونغ لمرور المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودائمة وبدون عوائق، وتوفير حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة. كما أنها تريد الاستفادة من جولتها في المنطقة لقيادة حملة للتوصل لحل للصراع الحالي وإقرار السلام الدائم من خلال حل الدولتين.

وتعتزم وونغ خلال زيارتها للأراضي المحتلة لقاء أقارب الأسرى والناجين من هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

(د ب ا)

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  1. يقول Ali:
    يناير 15, 2024 الساعة 7:42 ص

    نفاق و همج و ارهاب. كل الزيارة من اجل الاحتلال @@وتعتزم وونغ خلال زيارتها للأراضي المحتلة لقاء أقارب الأسرى والناجين من هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.@@

    رد

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