سياسة | دولي

وزيرة خارجية ألمانيا اليوم في تل أبيب وغداً في رام الله 

24 - يونيو - 2024

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

حجم الخط
1

تل أبيب: تتوجّه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تل أبيب اليوم الإثنين، وسط مخاوف متزايدة من تصعيد الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني، الموالي لإيران.

وتعتزم بيربوك إلقاء خطاب، مساء اليوم، أمام مؤتمر هرتسليا الأمني التابع لمعهد السياسة والإستراتيجية وجامعة رايخمان.

وهذه هي الزيارة الثامنة التي تقوم بها بيربوك لإسرائيل منذ الهجوم الذي نفذته حركة “حماس” هناك في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وتشارك بيربوك، اليوم، أولاً في الاجتماع الدوري لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، والذي سيركز على الدعم المشترك لأوكرانيا ضد الغزو الروسي، إلى جانب الوضع في الشرق الأدنى والشرق الأوسط.

وبحسب متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، تجري بيربوك، غداً الثلاثاء، محادثات في إسرائيل والمناطق الفلسطينية حول الحرب في قطاع غزة واستمرار الوضع الإنساني الكارثي هناك.

وأضافت المتحدثة أن الطريق نحو حل الدولتين سيكون أيضاً ضمن موضوعات المحادثات، مثلما كان الحال في زيارات سابقة للوزيرة.

ومن المقرر إجراء المحادثات غداً في رام الله مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى حول الوضع في الضفة الغربية وجهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية. ومن المقرر أيضاً عقد اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتعتزم بيربوك التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء غد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 24, 2024 الساعة 7:39 ص

    هه عبثا تحاول ألمانيا النازية إقناع عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒

    رد

أخبار ذات صلة

فلسطين في قلب الانتخابات الأوروبية.. والعيون تتجه صوب المهاجرين لكسر شوكة اليمين المتطرف
9 - يونيو - 2024
 ماكرون يضع إكليلاً من الزهور على نصب تذكاري لقتلى يهود أوروبا في برلين
27 - مايو - 2024
وزير العدل الألماني منتقداً احتجاجات الجامعات: “حماس” هي المسؤولة عن معاناة غزة.. وبرلين لديها مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل
24 - مايو - 2024
نيويورك تايمز: الحرب في غزة خلقت فجوة مواقف بين أوروبا والولايات المتحدة
23 - مايو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية