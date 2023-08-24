وزيرة خارجية ألمانيا تحذّر من أية تكهنات حول تحطّم طائرة قائد مجموعة فاغنر

برلين: حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أية تكهنات بعد تحطم الطائرة التي كان يفغيني بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر، على قائمة ركابها.

وقالت بيربوك، اليوم الخميس، لإذاعة ألمانيا إن تحطم الطائرة وقعَ قبل بضعة ساعات، لذا لا يمكن “استخلاص استنتاجات سريعة”، ولكنها أشارت إلى أن الحادث يؤكد “أن أي نظام وأي سلطة وأي ديكتاتور بُني على أساس العنف، لا يعرف داخلياً سوى العنف”.

وأضاف أنه تمت رؤية ذلك “بطريقة حزينة ومأساوية خلال الأعوام الماضية، حيث سقط معارضون وصحفيون وأشخاص عاديون من نوافذ أو تعرضوا للتسمم”.

يذكر أن هيئة الطيران الاتحادية الروسية “روس أفياتسا” نشرت، أمس الأربعاء، قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية. وبحسب الهيئة، كان على متن الطائرة “قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وردًا على سؤال عن مستقبل مجموعة فاغنر، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن هناك تخوفاً من “أن تستمر روسيا، مع فاغنر أو بدونها، في لعبتها الساخرة، ليس فقط في أوكرانيا، ولكن قبل كل شيء في أفريقيا”.

وأضافت أن بريغوجين وفاغنر مسؤولان عن أعمال مروعة “ضد الشعب الأوكراني، وفي دولة تلو الأخرى في أفريقيا… أينما ذهبت مجموعة فاغنر، عقبها الموت والدمار والاستغلال”.

وفي ما يتعلق بالنقاش حول إمكانية توريد صواريخ كروز من طراز “تاوروس” لأوكرانيا في دفاعها ضد الحرب الروسية، أشارت بيربوك إلى وجود “تفاصيل تقنية” لا يزال يجب استيضاحها، وأكدت أنه من المهم ألا يتم الوعد بشيء، ببساطة”.

(د ب أ)