وزيرة خارجية ألمانيا تدعو إسرائيل إلى أخذ التقرير القانوني للمحكمة الدولية على محمل الجد

برلين: دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إسرائيل إلى استخلاص العبر من تقرير قانوني للأمم المتحدة بشأن سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت بيربوك اليوم الاثنين:” حتى وإن كان هذا التقرير غير ملزم، فإن الحكومة الإسرائيلية ستكون أحسنت صنعا إذا أخذت هذا التقرير على محمل الجد”.

ووصفت بيربوك النص الذي نشرته محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة الماضي بأنه “إرشادي”. وقالت إن التقرير يوضح أيضا مسؤولية المجتمع الدولي عن حل الدولتين، لافتة إلى أن هذا الحل هو الضمان الوحيد كي يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش معا في سلام على المدى الطويل.

وجاء في التقرير القانوني لأعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك. وكتب على منصة إكس أن ” الشعب اليهودي ليس محتلا في أرضه“، وأضاف أنه “من العبث إنكار الحقيقة التاريخية أو حق الإسرائيليين في العيش في مجتمعاتهم في وطنهم الأصلي”. وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عارض مرة أخرى تأسيس دولة فلسطينية.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه بوجه عام بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وقال، في إشارة للوضع في قطاع غزة: “ما دامت الحرب مستمرة، فإن هناك خطرا من أن تمتد إلى المنطقة. نحن نواجه وضعا كارثيا”.

(د ب أ)