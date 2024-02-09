سياسة | دولي

وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تهتف “من النهر إلى البحر فلسطين حرة” وتؤكد دعمها لغزة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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لندن- “القدس العربي”: هتفت ناليدي باندور، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا (بمثابة وزيرة الخارجية) بالحرية لفلسطين، مؤكدة تضامنها ودعمها لأهالي قطاع غزة في وجه الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل عليهم.

وعلى هامش حفل استقبال أقيم مساء الجمعة، للمنتخب الفلسطيني الذي يزور مدينة كيب تاون، هتفت باندور مع الحضور: “الحرية لفلسطين” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

وأكدت الوزيرة في كلمتها، “أننا نشاهد إبادة جماعية في غزة، حيث يقتل الفسطينيون بالمئات يوميا، وتدمر البيوت والمستشفيات والمدارس، ويحرمون من الطعام والماء، كما قطعت عنهم الكهرباء”.

ولهذا، أوضحت باندور أن جنوب أفريقيا قررت التوجه إلى محكمة العدل الدولية ورفع قضية ضد إسرائيل، و”ذلك إيمانا بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضا لنختبر العدالة الدولية، وإن كانت ستتحرك لإنصاف الفلسطينيين، وإيقاف المجرمين، مثلما فعلوا مع روسيا في حربها على أوكرانيا.

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