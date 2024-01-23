وزيرة خارجية سلوفينيا لـ”القدس العربي”: لا حل عسكريا للنزاع والفلسطينيون من حقهم الأمن مثل الإسرائيليين- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: رداً على سؤال “القدس العربي” حول تأييد الدول الغربية، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، “ألا تعتقدين أن إسرائيل استغلت هذا التأييد لتشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟”، قالت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانجا فاجون، “ليس هناك حل عسكري للصراع. الحرب ليست هي الحل. لقد شاهدنا نتائج الحرب. نحن بحاجة إلى حل وبداية. نريد وقفا لإطلاق النار. ليس فقط لإيصال المساعدات الإنسانية، وأنا أتكلم باسم بلادي سلوفينا، بل دعما لأي جهود من أجل السلام في الشرق الأوسط. ولهذا السبب أدعو المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية في هذا المجال. مجلس الأمن عليه أن يلعب دورا في هذا المجال، فهو الجهاز المعني بالسلم والأمن الدوليين. وهذه رسالة سلوفينيا. إن أمن وسلامة كل امرأة وطفل هي مسؤوليتنا الجماعية”.

وحول إمكانية اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين إذا ما عرضت هذه القضية على مجلس الأمن، قالت فاجون إن بلادها تنسق مع الآخرين وستأخذ موقفا منسجما مع الاتحاد الأوروبي، “وإذا جاء الوقت لنقرر ذلك فسنأخذ هذا القرار جماعة وليس فرادى. ولا أستطيع أن أقرر ذلك الآن. لكننا نريد أن نرى عودة المفاوضات في المنطقة”. وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا: “لقد أتيحت لي فرصة أن أتحدث مع كثير من زعماء المنطقة بمن فيهم فلسطينيون وإسرائيليون والجميع يرى أن يكون هناك ضمانة للأمن لفلسطين وإسرائيل بشكل متساوٍ”.

وردا على سؤال حول تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يرفضون فكرة قيام دولة فلسطينية، قالت “ليس هناك مكان لليأس والإحباط في العمل الدبلوماسي. يجب علينا المتابعة والعمل وعلينا مسؤولية يجب أن نتحملها. وما دامت هذه الحرب مستمرة فسيكون هناك مزيد من الإحباط، وسنرى مزيدا من الغضب، مزيدا من القتل، مزيدا من غياب الثقة في المجتمع الدولي. وعلينا أن نستغل الفرصة وبسرعة. لذلك نحن نطالب بوقف إطلاق نار الآن، ونريد جهودا حثيثة الآن للعمل على عقد مؤتمر سلام دولي والعمل بشكل جدي باتجاه حل الدولتين ورؤية دولة فلسطينية مستقلة. وعلى المجموعة الدولية أن تتحمل مسؤولية في هذا النزاع”.

وقالت فاجون إن بلادها قلقة جدا بشأن ما يجري في غزة حيث سقط أكثرمن 26 ألف ضحية. وتابعت “هذا يكفي. نريد وقف إطلاق نار فوراً. نريد إيصال المساعدات الإنسانية فورا، وإطلاق سراح الرهان والتوجه نحو حل سياسي. وحل الدولتين هو الضمان الوحيد للأمن لإسرائيل وفلسطين. الوقت يمر بسرعة وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية. وسيكون حديثنا اليوم صريحا وقويا بهذا الاتجاه”.