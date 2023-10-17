وزيرة خارجية كندا تطالب رعايا بلادها في لبنان بالمغادرة الآن

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وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي
أوتاوا: قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الوقت قد حان للمواطنين الكنديين لمغادرة لبنان الآن بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.
(رويترز)
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