وزيرة خارجية كندا تطالب رعايا بلادها في لبنان بالمغادرة الآن

أوتاوا: قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الوقت قد حان للمواطنين الكنديين لمغادرة لبنان الآن بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.

(رويترز)