سياسة | دولي

وزيرة خارجية كندا تطالب رعايا بلادها في لبنان بالمغادرة الآن

منذ 22 دقيقة

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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أوتاوا: قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي للصحافيين اليوم الثلاثاء إن الوقت قد حان للمواطنين الكنديين لمغادرة لبنان الآن بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.

 (رويترز)

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