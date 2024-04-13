سياسة | دولي | أوروبا

وزيرة خارجية هولندا تحث إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

13 - أبريل - 2024

وزيرة الخارجية الهولندية هانكه برانش سلوت

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امستردام: قالت وزيرة الخارجية الهولندية هانكه برانش سلوت إنها أبلغت نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مكالمة هاتفية اليوم السبت بأن على إيران ألا تهاجم إسرائيل وأن تتخذ إجراءات “لعدم التصعيد”.

وأضافت في منشور على إكس “خلال المحادثة عبرت أيضا عن قلقي الكبير بشأن السفينة التي تم اختطافها في مضيق هرمز وأن هذا النوع من التصرفات يجب أن يتوقف”.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تهديد طهران بإغلاق المضيق أمام حركة السفن وإعلانها بأنها سترد على قصف يعتقد أنه إسرائيلي لقنصليتها في سوريا.

(رويترز)

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  1. يقول مراقب محايد:
    أبريل 13, 2024 الساعة 7:15 م

    اما التصعيد و العدوان النازي الاسرائيلي لا يثير قلق الوزيرة الهولندية

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  2. يقول جمال:
    أبريل 13, 2024 الساعة 7:39 م

    زعماء الديمقراطية يحثون فق العرب والمسلمين …وكانهم يهددون كل من يقف ضد الصهابنة.

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