 وزيرة داخلية ألمانيا: معاداة السامية والمخاطر الناتجة عن “الإرهاب الإسلاموي” تعدّ موضوعات محورية حالياً

برلين: صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بأنها ترى معاداة السامية ومخاطر أخرى ناتجة عن “الإرهاب الإسلاموي” بمثابة موضوعات محورية لمؤتمر وزارء الداخلية المحليين للولايات، الذي يبدأ اليوم الأربعاء.

وقالت فيزر لمنصة “تي-أونلاين” الإخبارية في تصريحات تم نشرها اليوم: “بالنسبة لي يعد الموضوع المحوري لهذا المؤتمر لوزراء الداخلية هو مواصلة العمل سوياً في مواجهة تزايد التهديد الإرهابي الإسلاموي، وفي مواجهة الكراهية البغيضة ضد يهوديات ويهود وضد إسرائيل”.

وأضافت أن مؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية يجب أن يصدر إشارة واضحة بأن “الحياة اليهودية تقع تحت حماية خاصة من دولتنا. نحن نقوم بكل شيء لأجل أمن اليهوديات واليهود في بلدنا”.

وأكدت الوزيرة الألمانية في الوقت ذاته أن هناك تهديداً متزايداً من خلال “الإرهاب الإسلاموي” بصفة خاصة، وقالت: “لا سيما في الوقت الحالي يجب مراقبة أي إسلامويين مصنفين على أنهم خطيرون أمنياً عن كثب، ووقف أية عمليات تطرف أخرى”.

ويبدأ اليوم الأربعاء مؤتمر وزارء الداخلية المحليين للولايات ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وتحل وزيرة الداخلية الاتحادية ضيفة على المؤتمر، ولكن ليس لديها حق في التصويت خلال البت في قرارات المؤتمر.

(د ب أ)