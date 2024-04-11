وزيرة داخلية ولاية برلين: الشرطة ستراقب عن كثب “مؤتمر فلسطين”

صورة من الأرشيف لمسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في برلين، 18 نوفمبر 2023- ا ف ب

برلين: أعلنت إيريس شبرانجر وزيرة داخلية ولاية برلين الألمانية، أن الشرطة ستراقب عن كثب “مؤتمر فلسطين” المزمع عقده وستتدخل بحزم في حال حدوث أمور تقع تحت طائلة القانون.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شبرانجر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، حيث قالت إن ” الشرطة ستواجه بحزم الجرائم المعادية للسامية وستمنع إظهار الرموز والشعارات المحظورة”.

وأعربت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، عن دعمها الكامل لكل ما ستقوم به الشرطة، مشيرة إلى أن لديها توقعا واضحا في هذا الشأن مفاده أن ” كل محاولة لاستغلال الحق الأساسي في حرية التجمع من أجل التعدي على تعايشنا المجتمعي من خلال جرائم معادية للسامية ومعادية لإسرائيل، ستكون لها عواقب”.

ومن المنتظر أن تنعقد الفعالية المؤيدة لفلسطين تحت عنوان “نحن نتهم” في الفترة بين غد الجمعة حتى يوم الأحد المقبل. ولا يعتزم المنظمون الإعلان عن مكان الفعالية إلا قبل فترة قصيرة من الموعد المحدد لانعقادها.

ووفقا لوزارة داخلية ولاية برلين، فإن الجماعات التي تنتمي إلى “تيار مقاطعة إسرائيل” هي الجهات الرئيسية التي حشدت لهذه الفعالية بالإضافة إلى جماعات أخرى معادية لإسرائيل مثل “مجموعة أربايتر ماخت”/قوة العاملين/ و”ريفولتوتسيون” و”اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة”.

وتكرر توجيه انتقادات حادة منذ الإعلان عن عقد المؤتمر؛ وكانت مجموعة “تحالف ضد الإرهاب المعادي للسامية” المستقل أعلنت عن تصديها للمؤتمر ودعت إلى معارضته.

(د ب أ)