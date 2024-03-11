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وزيرة فلسطينية:الاحتلال الإسرائيلي يدمر كل شيء في غزة- (فيديو)

11 - مارس - 2024

وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد- لقطة شاشة

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نيويورك: قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية آمال حمد، الاثنين، إن “حجم الكارثة كبير جدا” في قطاع غزة حيث “يتم تدمير كل شيء” من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، لفتت فيها إلى أن نحو 600 ألف طالب وطالبة باتوا محرومين من التعليم في غزة.
أوضحت أنه “لا يوجد ماء وغذاء وكهرباء في غزة” ولم يعد هناك مكان يذهب إليه السكان.
وقالت: “أتيت لكم برسالة الشعب الفلسطيني وهي أن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار”.
وحذرت من أنه “يتم تدمير كل شيء في غزة” وأكدت أن وقف إطلاق النار ضروري لإرسال المساعدات ومنع النزوح القسري.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(وكالات)

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