سياسة | دولي

وزيرة: كندا ستفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية وقادة حماس

منذ ساعة واحدة

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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أوتاوا: قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الأحد إن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلا، إذ فرضت يوم الخميس عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية اليوم، قالت جولي إن بعض المستوطنين “ستُفرض عليهم عقوبات… وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس”.
وأضافت بينما كانت تتحدث من أوكرانيا “نعمل بجد على ذلك… وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبا”.
كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن يوم الجمعة أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين “المتطرفين” في الضفة الغربية.
(رويترز)

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