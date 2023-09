وزيرة مغربية تلتقي مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي تهييئًا لاجتماعات مراكش الشهر المقبل- (تغريدات)

الرباط- “القدس العربي”:

اعتبرت وزيرة مغربية أن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش من 9 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، يشكّل “لحظة حاسمة” بالنسبة للقارة الإفريقية التي تواجه تحديات متعددة، لاسيما التغير المناخي والأمن الغذائي والصحة والتوترات الجيوسياسية، معربةً عن أملها في أن تسهم الاجتماعات السنوية في المغرب في بلورة “حلول حقيقية” ترقى إلى مستوى التحديات الراهنة.

وعقدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الأربعاء في واشنطن، اجتماعات مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قبيل انعقاد الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين الدوليتين في مراكش.

كما أجرت الوزير المغربية مباحثات مع مختار ديوب، المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، التي ستعقد اجتماعها السنوي أيضا في مراكش من 12 إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، موازاة مع الاجتماعات المشار إليها آنفا.

ونقلت عنها وكالة الأنباء المغربية قولها إن سلسلة المباحثات شكلت فرصة لاطلاع مسؤولي تلك المؤسسات المالية الدولية على البرنامج الاستعجالي الذي تم إطلاقه بتعليمات من العاهل المغربي من أجل إعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا جراء زلزال “الحوز”، والبرنامج الطموح الهادف إلى إعادة إعمار هذه المنطقة بميزانية إجمالية توقعية تقدر بـ120 مليار درهم (حوالي 11 مليار و639 مليون دولار أمريكي) على مدى خمس سنوات. وأضافت الوزيرة المغربية قولها إن السلطات وفرت حلولا فورية للأهالي المتضررين، لتلبية احتياجاتهم الفورية وعلى المدى المتوسط.

ولدى حديثها عن الاجتماعات السنوية المقبلة، أكدت الوزيرة نادية فتاح أن المؤسسات المالية الدولية “سعيدة جدا” بعقد لقاءاتها السنوية في مراكش، موضحة أن هذه المدينة “جاهزة لاستضافة الحدث الدولي الكبير في أفضل الظروف”، ومبرزة أن المباحثات التي أجرتها مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مكنت من الوقوف على المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة.

وسيشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.

في السياق نفسه، صدر بيان عن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ومدير عام صندوق النقد الدولي وكريستالينا غورغييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية للمملكة المغربية نادية فتاح العلوي، جاء فيه أنه “منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. وقد راعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين. وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر/ تشرين الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة”.

وأضاف البيان أنه “بينما نتطلع إلى الاجتماعات، من الأهمية القصوى ألا يعوق انعقادها جهود الإغاثة الجارية وأن تراعي الضحايا والشعب المغربي. وفي هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين”.

