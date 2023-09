وزيرة نمسوية سابقة تسافر مع حصانيها من سوريا على متن طائرة عسكرية روسية- (فيديوهات وتغريدات)

فيينا: أعلنت وزيرة نمسوية سابقة، اشتهرت في 2018، حين رقصت الفالس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّها غادرت لبنان للإقامة بصورة دائمة في روسيا، مؤكّدة أنّها سافرت على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها من قاعدة حميميم في سوريا مصطحبةً معها حصانيها.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة كارين كنايسل، التي عيّنها اليمين المتطرّف على رأس الدبلوماسية النمسوية، بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وأيار/مايو 2019، إنّها انتقلت في 2022 للعيش بصورة مؤقتة في لبنان، قبل أن تقرّر مغادرة البلد المضطرب إلى سانت بطرسبرغ، حيث تولّت، اعتباراً من حزيران/يونيو الفائت، رئاسة مركز أبحاث جامعي جديد.

والثلاثاء ندّد موقع التحقيقات الاستقصائية “ذي إنسايدر” بالرحلة التي قامت بها الوزيرة السابقة، الأسبوع الماضي، على متن طائرة عسكرية روسية أقلّتها مع حصانيها قصيري القامة (بوني)، ومتعلّقات أخرى من قاعدة حميميم في سوريا إلى مطار سانت بطرسبرغ.

وحاولت كنايسل (58 عاماً) الأربعاء تبرير موقفها.

وقالت لوكالة فرانس برس: “كان من المستحيل عليّ أن أقود شاحنة عبر سوريا في ظلّ أوضاع الحرب”.

ولاحقاً، أوضحت كنيسل، عبر تطبيق “تلغرام”، أنّه “بسبب العقوبات، ليست هناك رحلات جوية أو (خدمات شحن) دي إتش إل”، مستغربة كيف أصبح أمر انتقالها من بلد إلى آخر “موضوعاً سياسياً”.

وتصدّرت كنايسل عناوين الأخبار في 2018، عندما دعت الرئيس الروسي لحضور حفل زفافها، بينما كانت وزيرة للخارجية.

ويومها سارعت وسائل الإعلام المقرّبة من الكرملين إلى نشر صور انتشرت في جميع أنحاء العالم، ظهرت فيها العروس وهي ترقص الفالس مع الرئيس الروسي، وتعبّر له عن شكرها بانحناءة مفرطة.

وبعد خروجها من الحكومة، انضمّت كنايسل، في 2021، إلى مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت”، وهو منصب غادرته في أيار/مايو 2022، عقب غزو القوات الروسية أوكرانيا.

وكنايسل شخصية مثيرة للجدل في بلدها، الذي غادرته في أيلول/سبتمبر 2020، للإقامة في فرنسا، لكنّها ما لبثت أن انتقلت إلى لبنان.

وتؤكّد كنايسل أنّها لم تغادر فرنسا بملء إرادتها، بل أُجبرت على ذلك، مشيرة إلى أنّها انتقلت للعيش مؤقتاً في لبنان حيث أقامت في قرية صغيرة.

