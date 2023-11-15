وزيرة هندية: صراع إسرائيل وغزة يشكل تحدياً للممر التجاري مع الشرق الأوسط وأوروبا

وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن- رويترز
قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن، خلال فعالية، اليوم الأربعاء، في نيودلهي إن الصراع بين إسرائيل وغزة دليل مثير للقلق على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
(رويترز)
بسم الله الرحمن الرحيم
للسيدة وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن:لم تبلغ اسرائيل مستوى العراقة كالتي في الهند فهي رغم تعدد لغاتها لا يجد الهندي اي فارق مع الهندي الاخر ولا يُطلب من السائح من اول الهند الى اخرها ان يكون على حاجز حدودي او عسكري لان الهند وحدة متكامله من المحبه والرقي الانساني
الناس تموت وهي وآخرين يفكرون في جمع الأموال