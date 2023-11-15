وزيرة هندية: صراع إسرائيل وغزة يشكل تحدياً للممر التجاري مع الشرق الأوسط وأوروبا

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن، خلال فعالية، اليوم الأربعاء، في نيودلهي إن الصراع بين إسرائيل وغزة دليل مثير للقلق على التحديات الجيوسياسية التي يواجهها الممر التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

(رويترز)