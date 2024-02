وزيرة يهودية بمقاطعة كندية تستقيل عقب تعليقاتها بشأن أرض فلسطين

كندا: قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها أمس الاثنين بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على “قطعة أرض سيئة”، وهو تعليق أثار غضب الجماعات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

I want to apologize for my disrespectful comment referring to the origins of Israel on a ‘crappy piece of land’. I was referring to the fact that the land has limited natural resources. I understand that this flippant comment has caused pain and that it diminishes the …. /1

— Selina Robinson (@selinarobinson) February 2, 2024