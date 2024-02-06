وزيرة يهودية بمقاطعة كندية تستقيل عقب تعليقاتها بشأن أرض فلسطين

كندا: قدمت وزيرة في حكومة مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية استقالتها أمس الاثنين بعدما قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل تأسست على “قطعة أرض سيئة”، وهو تعليق أثار غضب الجماعات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

I want to apologize for my disrespectful comment referring to the origins of Israel on a ‘crappy piece of land’. I was referring to the fact that the land has limited natural resources. I understand that this flippant comment has caused pain and that it diminishes the …. /1 — Selina Robinson (@selinarobinson) February 2, 2024

وأدلت سيلينا روبنسون، وهي يهودية، بهذه التعليقات خلال نقاش في اجتماع لإحدى اللجان يوم الخميس واعتذرت في بيان يوم الجمعة.

وقالت إنها تفهمت أن “تعليقها المتطاول” قلل من ارتباط الفلسطينيين أيضا بأرضهم.

وقال ديفيد إيبي رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية إنه اتخذ قرارا بشكل مشترك مع روبنسون، وزيرة التعليم العالي بالمقاطعة، بأن عليها التنحي عن منصبها بعد التواصل مع العديد من المجتمعات التي تأذت بسبب تعليقاتها.

وأضاف إيبي في مؤتمر صحافي “تعليقات سيلينا كانت خاطئة، لقد تجاوزت الحدود، وقللت من شأن مجموعة من الناس تتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط”.

(رويترز)