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وزير ألماني: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست “عقوبة”

22 - يونيو - 2024

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بكين: قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين اليوم السبت إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست “عقوبة”.

تعد زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.

وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الاحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

ورد تشنغ “سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 22, 2024 الساعة 11:08 ص

    ههه فعلا والله هي سرقة ولصوصية بامتياز فلا تجتاز 😁😆🤣

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