بـ”تواطؤ” من صحيفة أمريكية.. دعوة إسرائيلية لتهجير سكان غزة للغرب وسموتريتش وبن غفير يباركان

لندن ـ “القدس العربي”:

أفردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية ـ في ما بدا تواطؤا ترويجيا فاضحا ـ مقالا لداني دانون، العضو البارز في حزب الليكود في الكنيست الإسرائيلي، الذي شغل منصب سفيرا لدى الأمم المتحدة (2015-2020)، ورام بن باراك هو عضو في الكنيست من حزب يش عتيد، شغل منصب نائب مدير الموساد (2009-2011)، بعنوان “على الغرب أن يرحب بلاجئي غزة” وبعنوان فرعي: “استقبلت أوروبا والولايات المتحدة الملايين الذين فروا من الحروب السابقة”.

وفي محاولة لتهجير سكان غزة، الذين يعانون من العدوان والحصار الإسرائيلي، قبل وبعد 7 أكتوبر، وتحت غطاء إنساني مزعوم، قال دانون وبن باراك إنه “ومع استمرار الحرب، فإن قرارات الأمم المتحدة لا تفعل شيئا ملموسا لمساعدة سكان غزة. ومن الضروري أن يستكشف المجتمع الدولي الحلول الممكنة لمساعدة المدنيين العالقين في الأزمة”.

وزعم دانون وبن باراك أن “إحدى الأفكار هي أن تقبل البلدان في جميع أنحاء العالم أعدادًا من الأسر الغزية التي أعربت عن رغبتها في الانتقال إلى مكان آخر”.

ولدس مزيد من السم والعسل، قال دانون وبن باراك إن “أوروبا تتمتع بتاريخ طويل في مساعدة اللاجئين الفارين من الصراعات. وقد أدت الحروب في يوغوسلافيا السابقة إلى نزوح الملايين، معظمهم من البوسنة والهرسك. وقبلت ألمانيا والنمسا والسويد أعداداً كبيرة. عندما اندلعت حرب كوسوفو، فر مئات الآلاف من ألبان كوسوفو إلى ألبانيا المجاورة والدولة التي تسمى الآن مقدونيا الشمالية. كما قبلت ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اللاجئين. وقد وفرت الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا والسويد وفرنسا، ملجأ للسوريين منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011. وبين عامي 2015 و2016، استقبلت ألمانيا وحدها أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء، ربعهم تقريبًا من السوريين”.

وأضاف دانون وبن باراك أنه “بالنظر إلى هذه الأمثلة، ينبغي على البلدان في جميع أنحاء العالم أن توفر ملاذاً لسكان غزة الذين يسعون إلى إعادة التوطين. وبوسع البلدان أن تحقق هذه الغاية من خلال إنشاء برامج نقل جيدة التنظيم ومنسقة دولياً. ويمكن لأعضاء المجتمع الدولي أن يتعاونوا لتقديم حزم الدعم المالي لمرة واحدة لسكان غزة المهتمين بالانتقال للمساعدة في تكاليف النقل وتسهيل تأقلم اللاجئين مع مجتمعاتهم الجديدة”.

وزاد دانون وبن باراك أنه “ينبغي للمنظمات العالمية ذات الخبرة في توطين اللاجئين أن تعمل على تسهيل نقل سكان غزة الذين يرغبون في الانتقال إلى بلدان مستعدة لاستقبالهم. نحن ببساطة بحاجة إلى حفنة من دول العالم لتقاسم مسؤولية استضافة سكان غزة. وحتى لو استقبلت كل دولة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة”.

وختم دانون وبن باراك بمزيد من الادعاء الكاذب بالقول إن المجتمع الدولي لديه واجب أخلاقي – وفرصة – لإظهار التعاطف، ومساعدة شعب غزة على التحرك نحو مستقبل أكثر ازدهارا والعمل معا لتحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

ومن شأن هذه الدعوة أن تثير ارتدادات في الغرب، الذي تدعم حكوماته وتياراته اليمينية العنصرية المعادية للمهاجرين وللعرب والمسلمين بشكل خاصة، الكيان الصهيوني.

وزيران متطرفان يدخلان على الخط

وقد سارع وزير المالية الإسرائيلي العنصري المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إلى الدخول على الخط وتهنئة دانون وبن باراك على مقالهما، وعلى هذه “المبادرة الرائعة”.

وقال سموتريتش في تغريدة له إن “الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب” وفق مزاعمه.

وفي تدوينة مرفقة على حسابه على فيسبوك مضى في تحريضه على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وزعم قائلا: “أرحب بمبادرة الإجلاء الطوعي لعرب غزة إلى دول العالم، هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللجوء والفقر والمخاطر”.

وتابع: “معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي العام 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن في غزة في الفقر والاكتظاظ، وكانوا رمزا للرغبة في تدمير دولة إسرائيل وإعادة اللاجئين إلى يافا وحيفا وعكا وطبريا”، وفق لتعبيره.

وأردف: “هذا أيضا هو السبب وراء الكراهية الشديدة التي ينشأ عليها سكان غزة ويتعلمونها تجاه دولة إسرائيل واليهود”.

واعتبر سموتريتش أن “أرضاً بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بدون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل، اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة”.

وقال: “لهذا السبب، فإن قبول اللاجئين من قبل دول العالم التي تريد حقا مصالحهم الفضلى، بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمشكلة اللاجئين ومعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء”.

وأضاف الوزير: “لن تتمكن دولة إسرائيل بعد الآن من التصالح مع وجود كيان مستقل في غزة”.

كما أيّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعوة النائبين من حزبي “الليكود” الحاكم و”هناك مستقبل” المعارض.

ويتزعم بن غفير حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف المنبثق عن حركة “كاخ” الإرهابية، والذي لطالما دعا إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية.

وكتب بن غفير في تغريدة على منصة “إكس”: “في لحظة الحقيقة، يتحدث الجميع بلسان القوة اليهودية”.

وأرفق تغريدته بالمقال المشترك لدانون وبن باراك.

وكان الفلسطينيون قد هجروا من أراضيهم في العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية ودول الجوار، جراء “المجازر” التي نفذتها ضدهم عصابات صهيونية مسلحة أقامت عقبها “دولة إسرائيل” على تلك الأراضي المحتلة.

ברגע האמת כולם מדברים עוצמה יהודית. pic.twitter.com/NzD9HMzSMR — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 14, 2023

تسريبات من داخل الحكومة الإسرائيلية

ويأتي هذا التصريح من الوزيرين المتطرفين، في سياق دعوات من العديد من المسؤولين الإسرائيليين لتهجير سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون إنسان إلى شبه جزيرة سيناء، وأيضا تهجير أكثر من 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية إلى الأردن.

وقد بدأت إسرائيل بتنفيذ هذه المخططات من خلال إجبار الفلسطينيين في شمال قطاع غزة على النزوح إلى جنوب القطاع، وسط خشية من دفعهم لاحقا نحو الحدود المصرية.

وكشفت تسريبات من داخل الحكومة الإسرائيلية، عن ورقة مفاهيم لوزارة الاستخبارات أعدت في شهر أكتوبر الماضي، أن هذه فعلا كانت بالتأكيد خطط إسرائيل لطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من غزة وإجبارهم على الرحيل إلى سيناء، بذريعة إقامة مؤقتة هناك.

وفي حديثه لإحدى القنوات التلفزيونية الإخبارية الرئيسية في إسرائيل، يوم السبت، قال آفي ديختر، وزير الزراعة الإسرائيلي والمدير السابق لجهاز الشاباك، إن طبيعة القتال في شمال غزة تتطلب الإجلاء الجماعي، والطرد المحتمل للفلسطينيين المقيمين في مدينة غزة.

ورد على أحد المحاورين الذي استخدم مصطلح النكبة: “هذا سيؤدي إلى نوع من النكبة، هذه نكبة غزة 2023، هكذا ستنتهي”.

وأثارت هذه الدعوات والخطط الإسرائيلية مخاوف عربية كبيرة لا سيما في مصر والأردن، حيث رفض الرئيس المصري قطعيا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأكد رئيس وزرائه مصطفى مدبولي أنهم “مستعدون للتضحية بملايين الأراوح مقابل كل حبة رمل في سيناء”.

وكان الرد الأردني قويا، باعتباره أن التهجير خط أحمر، وقال رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن أي عملية تهجير قسرية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة، سيتعامل الأردن معها باعتبارها “إعلان حرب”.