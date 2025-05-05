سياسة | عربي | فلسطين

وزير إسرائيلي: توسيع الإبادة في غزة يعزز خطة تهجير الفلسطينيين

منذ 46 دقيقة

دبابات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة

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القدس المحتلة: قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، الاثنين، إن قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر” الكابينت” بتوسيع نطاق حرب الإبادة في قطاع غزة سيعزز خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين منه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن إلكين، وهو مكلف بتأهيل شمال إسرائيل والحدود مع غزة، قوله إن “توسيع نطاق المناورة في قطاع غزة سيعزز أيضاً خطة الرئيس ترامب لتهجير سكانه”.

وأضاف في إشارة إلى البحث عن دول يتم تهجير الفلسطينيين إليها: “هناك نشاط سياسي للبحث عن دول ذات صلة. علينا أن نعمل بجد لمساعدة الولايات المتحدة لأن هذه أيضًا رؤيتنا”.

(الأناضول)

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