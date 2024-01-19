وزير إسرائيلي: حماس وضعت 4 شروط لإطلاق أسرانا من غزة

القدس: كشف وزير إسرائيلي، الجمعة، أن حركة حماس وضعت أربعة شروط مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة، على رأسها انسحاب الجيش كليا منه.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية، عن الوزير بلا حقيبة، جدعون ساعر، وهو عضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وقال ساعر “لا أعرف إذا كان الجميع يعرف ذلك”.

وأضاف ساعر أن الشروط تتمثل في “الانسحاب (الإسرائيلي) من قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المنطقة الأمنية شرقي وشمال القطاع، ووقف الحرب، وإعطاء ضمانات دولية بعدم العودة إلى الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى (الفلسطينيين) من سجوننا، بما في ذلك أولئك الذين تم اعتقالهم في 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.

وتابع ساعر “بالطبع لن نوافق”.

والكابينت مسؤول عن اتخاذ قرارات الحرب والسلم قبل عرضها على الحكومة الموسعة.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة حماس على هذه التصريحات.

وتقول تل أبيب إن نحو 137 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى “حماس”، بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلانديا وفلبيني واحد، مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

(الأناضول)