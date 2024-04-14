وزير إسرائيلي: سنجعل إيران تدفع الثمن في الوقت المناسب

القدس: قال بيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب.

وأضاف في بيان: “سنشكل تحالفا إقليميا وسنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا”. جاء ذلك في وقت من المقرر أن يجتمع فيه مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.

بدوره، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي العزم على اتخاذ إجراء لم يحدده للرد على إيران.

وقال لشبكة “إيران إنترناشونال” في المنفى: “سوف نرد على إيران بالأفعال وليس الأقوال”، بحسب منشور على شبكة “إكس”.

ولم يوضح المتحدث تفاصيل ما قد يبدو عليه الرد الإسرائيلي. وجاء في منشور آخر للجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية: “كل فعل له رد فعل، وليس بالكلمات ولكن بالأفعال”.

(وكالات)