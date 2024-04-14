سياسة | دولي

وزير إسرائيلي: سنجعل إيران تدفع الثمن في الوقت المناسب

14 - أبريل - 2024

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القدس: قال بيني غانتس، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب.

وأضاف في بيان: “سنشكل تحالفا إقليميا وسنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا”. جاء ذلك في وقت من المقرر أن يجتمع فيه مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.

بدوره، أعلن متحدث عسكري إسرائيلي العزم على اتخاذ إجراء لم يحدده للرد على إيران.

وقال لشبكة “إيران إنترناشونال” في المنفى: “سوف نرد على إيران بالأفعال وليس الأقوال”، بحسب منشور على شبكة “إكس”.

ولم يوضح المتحدث تفاصيل ما قد يبدو عليه الرد الإسرائيلي. وجاء في منشور آخر للجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية: “كل فعل له رد فعل، وليس بالكلمات ولكن بالأفعال”.

(وكالات)

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  1. يقول Abdelbaset Farag:
    أبريل 14, 2024 الساعة 2:44 م

    هههههههه في الوقت المناسب وايران تنظرك

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 2:47 م

    ههه لولا عصابة الأمريكان والبريطان والألمان وفرنسا وإيطاليا النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين لكنتم الآن رمادا بفعل صواريخ إيران يا هامان ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2024 الساعة 3:29 م

    هه الغدر يسري في عروقكم مجرى إبليس الخسيس ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥

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  4. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 14, 2024 الساعة 5:24 م

    انتم اليوم في خبر كان ……!

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  5. يقول qoraish:
    أبريل 14, 2024 الساعة 10:22 م

    ونحن المسلمين لن ننسى أبدا ما فعلتموه بالفلسطينيين وسننتقم عاجلا أم آجلا…
    ومهما الاتفاقيات التي توقعونها مع الحكومات العربية الفاسدة، فإن الشعب العربي لن يقبل بكم الآن

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