سياسة | دولي

وزير إسرائيلي عن حماس: العدو الأضعف تسبب لنا بأسوأ أضرار

15 - أبريل - 2024

الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت

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القدس: اعتبر الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الاثنين، أن ما وصفه بـ”العدو الأضعف” في الشرق الأوسط تسبب لبلاده بـ”أسوأ الأضرار”، في إشارة إلى حركة “حماس”.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت “حماس” هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، وفق الحركة.
وقال آيزنكوت إن هجوم “حماس” مثَّل لإسرائيل “فشلا فادحا”، حسب ما نقله موقع “واينت” الإخباري العبري.
وأضاف أنه “على مدى نصف عام، لم نتمكن من إعادة 133 رهينة (إسرائيليين)” في غزة.
وتابع: “العدو الأضعف في الشرق الأوسط (يقصد حماس) تسبب لنا بأسوأ الأضرار.. إنه تحدٍ سننظر إليه خلال 10 أو 15 سنة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

 (وكالات)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    أبريل 15, 2024 الساعة 4:41 م

    قلناها مرارا و تكرارا انه من عجائب الدهر ان يكون كسر شوكة الصهاينة عن ايدي اهل غزة : انها معجزة الاهية …! و القادم اعظم على الصهاينة لو يعلمون …؟ 75 سنة من التنكيل و العربدة دون حسيب و لا رقيب ثمنها يكون في مستوى هذا الظلم فكانت غزة في الموعد ……!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 15, 2024 الساعة 7:53 م

    الفلسطينيون هم أصحاب الأرض الشرعيين و الحقيقيين يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀🚀

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