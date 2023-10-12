وزير إسرائيلي: لن نزوّد غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

أنقاض منزل فلسطيني ضربته غارات إسرائيلية في مخيم الشاطئ في مدينة غزة- رويترز

القدس: قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إن بلاده لن تقدّم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة “حماس” الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.

وقال في بيان: “مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي، ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم”.

ونفذت حركة “حماس”، صباح السبت، هجوماً مباغتاً على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل براً وبحراً وجواً وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

وأمرت إسرائيل، الإثنين، بفرض “حصار كامل” على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى وجود مئات “المفقودين” نتيجة هجوم “حماس”، بينهم قرابة 150 محتجزاً لدى الحركة.

(أ ف ب)