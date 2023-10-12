وزير إسرائيلي: لن نزوّد غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن

القدس: قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الخميس، إن بلاده لن تقدّم أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى قطاع غزة إلى أن تطلق حركة “حماس” الأشخاص الذين خطفتهم في هجومها المباغت في نهاية الأسبوع.
وقال في بيان: “مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي، ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم”.
ونفذت حركة “حماس”، صباح السبت، هجوماً مباغتاً على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل براً وبحراً وجواً وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.
وأمرت إسرائيل، الإثنين، بفرض “حصار كامل” على قطاع غزة يشمل قطع المياه والكهرباء.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى وجود مئات “المفقودين” نتيجة هجوم “حماس”، بينهم قرابة 150 محتجزاً لدى الحركة.
(أ ف ب)
وماذا يقول السيسي ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
قطاع غزة المنتصر والضحية وصاحب الحق ومن يمتلك اوراق القوة,, اول شيء ، يجب ان يضع القطاع الشروط ويتحكم بالخطاب،، كل من يخاطب القطاع يجب ان يخاطب القطاع باللغة التي تناسب وتحترم و تروق لقطاع غزة,, اولا عبر المصطلحات, الاحتلال ، يجب ان يتم تعريفه بالاحتلال،، الاسري هم اسرى حرب وليسوا رهائن,,,, والشعب الفلسطيني كله عبارة عن حركة تحرر وليس تنظيم ارهابي,,, ويجب اعتراف الامم المتحدة والعالم بالجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق القطاع،،، والاهم ان حيونة الشعب الفلسطيني من قبل اطراف يمينية فاشية دولية هو ارهاب ومشاركة في ابادة الشعب الفلسطيني،، والاهم، ان القطاع هو من يفرض الشروط وليس الاحتلال المهزوم،، الاحتلال يعمل على قطع الماء والغذاء والكهرباء والدواء عن اسرى الحرب من القواعد العسكرية للاحتلال المقامة على ارض فلسطين المحتلة,,,س
لعنة الله على عرب التطبيع وعرب الخذلان والهوان، أمام هذه الغطرسة الصهيونية الأمريكية الفاشية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل المسكين الصامد في وجه ابرتهايد الصهيونية البغيضة الحقيرة هذي عقود وعقود وعقود وعقود 🇵🇸🇩🇿🤕🚀☝️
جلبتكم بريطانيا و امربكا على متن بواخر نفايات من كافة اصقاع الارص و صرتم تتحكمون باهلها و مياهها ، اطمئنك ايها الوزير انكم سترحلون على متن بواخر نفايات من حيث اتيتم